Nass und grau: Das Wochenende in Franken wird windig

Bis Sonntag liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 90 Prozent - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Der nasse Trend der Woche hält auch am Wochenende an. Einen Schirm sollte man bei jedem Ausflug in der Tasche haben. Immerhin kann man auf dicke Schals oder lange Unterhosen verzichten: kälter als 7 Grad wird es tagsüber nicht.