Nass und stürmisch: Das Regenwetter hält weiter an

NÜRNBERG - Regenschirm und Jacke dürfen auch zum Wochenstart nicht fehlen, denn es bleibt erstmal nass und kalt in Franken: Bis zur Wochenmitte ist bei herbstlichen Temperaturen immer wieder Regen angesagt. Am Mittwoch drohen sogar Sturmböen.

Dunkle Wolken und Regenschauer sollen noch bis zur Wochenmitte anhalten. © dpa



Am Montag überquert uns laut Wetterochs eine sich auflösende Front. Das bedeutet: Während es am Mittag ab und zu regnet, scheint davor und danach zeitweise die Sonne. Die Temperaturen klettern dabei auf maximal 17 Grad. Der Süd- bis Südwestwind ist schwach bis mäßig, in gewissen Regionen frischt er in Böen auf. Nachts gehen die Werte auf kühle 9 Grad zurück.

Nicht gerade besser geht es am Dienstag weiter: Laut wetter.net bleibt es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen liegen wiederum bei 17 Grad.

Am Mittwoch geht das Wettertief weiter. Es regnet zeitweise und der Westwind frischt in Böen stürmisch auf (Beaufort 8). Am Mittwochabend besteht die Gefahr von Gewittern mit Sturmböen (Beaufort 9). Ein kurzer Warmluft-Einschub könnte allerdings Temperaturen bis zu 20 Grad bringen.

