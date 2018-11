Nasse Eröffnung: Viel Regen am Christkindlesmarkt

Der Samstag ist voraussichtlich der einzige trockene Tag - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Pflichttermin für Weihnachtsfans: In Nürnberg wird am Freitag der Christkindlesmarkt eröffnet, doch das Wetter will nicht mitspielen. Statt Schnee sollten sich die Besucher auf viel Regen einstellen. Die Aussichten für die kommenden Tage sind leider ebenfalls wenig aufmunternd.