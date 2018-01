Nasser Donnerstag: Nach dem Sturm kommt der Regen

DWD warnt weiterhin vor Windböen - Hochwasserlage bleibt angespannt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Mittwochvormittag fegte das Sturmtief "Burglind" über Franken hinweg, entwurzelte Bäume und deckte Dächer ab. Das Schlimmste ist zwar überstanden, stürmisch und regnerisch ist es aber auch am Donnerstag - und auch die Hochwassergefahr bleibt.

Am Donnerstag dominiert der Regen und gibt der Sonne keine Chance. © Friso Gentsch/dpa



Sturmtief "Burglind" sorgte am Mittwoch für orkanartigen Böen in der Region, zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, einige Straßen überflutet. Auch am Donnerstag bleibt der Wind kräftig, der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Zudem soll es den ganzen Tag über regnen, das Thermometer zeigt bis zu 7 Grad an, wie der Wetterdienst von nordbayern.de vorhersagt.

Was zunehmend Sorgen bereitet, sind die Regenwolken. Der Hochwassernachrichtendienst des bayerischen Umweltministeriums warnt vor Überschwemmungen. In Mittelfranken ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Flüsse und Bäche über die Ufer treten und Straßen oder Keller überfluten. In weiten Teilen der Region gab es in den vergangenen Tagen bereits Überschwemmungen, etwa in Fürth, Ansbach und der Oberpfalz.

Die gute Nachricht: ab Freitag erwarten uns trockenere Luftmassen. Die Tiefdrucktätigkeit wandert in Richtung Südostfrankreich, wie der fränkische Wetterochs prognostiziert. Das bedeutet: Nur noch vereinzelt Regen, gelegentlich kämpft sich auch die Sonne durch die Wolkendecke bei Temperaturen von bis zu 10 Grad.

Der Samstag präsentiert sich sogar noch etwas freundlicher und bietet mit bis zu zwei Sonnenstunden eine kleine Auszeit vom tristen, grauen Wetter der vergangenen Tage. Auch in der Nacht bleibt es mild, die Temperaturen bleiben bei bis zu vier Grad.