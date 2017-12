Nasskaltes Winterwetter hält weiter an

Der Mittwoch bleibt grau und kalt - Am Nachmittag bahnt sich Schnee an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Mittwoch startet mit leichten Verbesserungen in den Tag, bis es am Nachmittag wieder nass und frostig wird. In der Nacht setzt dann Regen ein, welcher bis zum Ende der Woche anzuhalten droht.

Sonntagsspaziergänger müssen gerade in höheren Lagen mit Schneeschauern und böigem Wind rechnen. © News5 / Grundmann



Am Mittwochmorgen kann teilweise noch etwas Schnee liegen, der sich während der Nacht über Franken niedergelegt hat. Bis zum Nachmittag kommt bei 3 Grad auch ein klein wenig Sonne durch, bis es laut dem Wetterochs um 16 Uhr wieder zu schneien anfängt. Möglich sind dabei bis zu vier cm Neuschnee mit starken Windböen.

Zum Donnerstag hin klettern die Temperaturen in der Nacht zwar auf 5 Grad, bringen aber auch viel kalten Regen mit sich. Tagsüber heitert es gelegentlich wieder auf, abends ist dann aber wieder mit Dauerregen zu rechnen.

Besserung für das Wochenende steht nicht in Aussicht: Von Freitag bis Sonntag ist mit feuchtkalten Luftmassen aus dem Norden zu rechnen, die Schneeregen und Schneeschauer um den Gefrierpunkt mit sich bringen.