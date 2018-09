Naturgewalten in Bayern: Diese Orte traf es am schlimmsten

Experte: "Überschwemmungen und Starkregen können jeden treffen" - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Sturm, Hagel, Überschwemmungen: Bundesweit haben Naturgewalten von 2002 bis 2016 im Schnitt einen Schaden von 1600 Euro pro Gebäude verursacht. Am heftigsten erwischt hat es die Hausbesitzer im niederbayerischen Landkreis Deggendorf. Am "sichersten" wohnt man hingegen in einer mittelfränkischen Stadt.

Bei dem verheerenden Donau-Hochwasser im Mai und Juni 2013 ragen Hausdächer aus dem Hochwasser der Donau. © Armin Weigel/dpa



Bei dem verheerenden Donau-Hochwasser im Mai und Juni 2013 ragen Hausdächer aus dem Hochwasser der Donau. Foto: Armin Weigel/dpa



Ein Durchschnittswert über die Schäden durch Naturgewalten sagt zunächst wenig aus. Er verschafft zwar einen ersten Überblick darüber, welche Landstriche es am heftigsten erwischt hat, eine konkrete Aussage über die Höhe der tatsächlichen Schäden für den einzelnen Betroffenen gibt er noch nicht. Denn einen Durchschnittsschaden gibt es praktisch nicht. Es gibt nur die vielen nicht betroffenen Hausbesitzer - und eben die deutlich kleinere Gruppe der weit überdurchschnittlich betroffenen.

Im Landkreis Deggendorf etwa liegt der Durchschnittsschaden durch Naturgewalten innerhalb von 15 Jahren bei 13.800 Euro pro Haus. Tatsächlich lag der Schaden bei den vom verheerenden Donau-Hochwasser im Mai und Juni 2013 überfluteten Häusern im Schnitt bei 180.869 Euro. Knapp 4,2 Prozent aller Häuser im Landkreis waren betroffen.

Bilderstrecke zum Thema Deggendorf kämpft mit dem Rekordhochwasser In Deggendorf erreichte die Donau einen Pegel, der nie zuvor gemessen wurde. Die Dämme konnten den Wassermassen kaum bis gar nicht standhalten. Evakuierungen und weitreichende Überschwemmungen waren die Folge.



Dagegen muten die Schäden durch den Sturm Kyrill im Januar 2007 schon fast gering an. Pro betroffenem Gebäude fiel im Landkreis Deggendorf ein Schaden von 1031 Euro an, wie die Langfristbilanz ausweist, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nun erstmals veröffentlicht hat.

Überblick: Hier gibt es die meisten Naturgefahrenschäden in Deutschland.

Demnach wurden die Gebäude im Landkreis Deggendorf in einem Zeitraum von 15 Jahren deutschlandweit am heftigsten beschädigt. Überhaupt hat es Niederbayern besonders massiv erwischt. Auf Rang zwei folgt der Landkreis Rottal-Inn (13.200 Euro pro Haus, vor allem das Hochwasser in Simbach im Juni 2016 wirkt sich hier aus), auf Position drei die Stadt Passau (12.900 Euro pro Gebäude; schlimmstes Ereignis: Augusthochwasser 2002). Erst auf Platz vier folgt mit dem Kreis Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge eine Region außerhalb Bayerns.

Bilderstrecke zum Thema Chaos und hilflose Helfer nach Hochwasser in Niederbayern Nach dem Hochwasser in der Region Rottal-Inn herrscht Chaos allerorten. Selbst die Helfer stehen manchmal hilflos daneben, angesichts der wirren Zustände. Bei dem Hochwasser sind sieben Menschen gestorben.



"Die Zahlen belegen, wie verheerend Naturgewalten sein können", sagt GDV-Präsident Wolfgang Weiler. In seiner Funktion als Sprecher der Versicherungswirtschaft ist er natürlich daran interessiert, Immobilienbesitzer für den erweiterten Naturgefahrenschutz durch eine Versicherung zu sensibilisieren. Gegenwärtig haben 41 Prozent der Häuser einen solchen Schutz. "Vor allem Überschwemmungen durch Starkregen können jeden treffen", meint Weiler.

Auch im Alpenraum gab es immer wieder heftige Stürme, Starkregen und Überflutungen mit entsprechend großen Schäden. Der Großraum Nürnberg kam dagegen vergleichsweise glimpflich davon. Die größten Schäden gab es in der Stadt Ansbach (1696 Euro pro Haus), gefolgt vom Landkreis Forchheim (1630 Euro). Hier gab es die größten Schäden durch Hochwasser im Sommer 2014.

Bilderstrecke zum Thema Lothar, Kyrill, Egon: Die heftigsten Stürme in der Region In den vergangenen Jahren richteten zahlreiche Stürme und Orkantiefs in Deutschland verheerende Schäden an. Auch Franken war mehrfach betroffen. Orkan Lothar, der im Dezember 1999 eine Schneise der Verwüstung hinterließ, galt damals als "Jahrhundertsturm". Ihm folgten weitere zerstörerische Winterstürme.



Einen weiten Bogen machten die Naturgewalten laut Statistik meist um die Stadt Schwabach. Hier lagen die Schäden innerhalb von 15 Jahren lediglich bei 527 Euro pro Gebäude. Damit ist Schwabach die Kommune, die bayernweit mit Abstand die geringsten Schäden abbekommen hat.

Noch besser hatten es die Bewohner von Heilbronn in Baden-Württemberg. Sie kamen mit einem Schaden von im Schnitt 408 Euro pro Haus davon und hatten damit bundesweit am wenigsten unter den Naturgewalten zu leiden.

Martin Müller Redaktion Metropolregion Nürnberg und Bayern E-Mail