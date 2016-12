Nebel im Anmarsch: Sicht aufs Feuerwerk in Gefahr

NÜRNBERG - Nach zwei sonnigen Tagen droht am Samstag Nebel die Sicht auf das Silvesterfeuerwerk zu vermiesen. Warm anziehen heißt es in der Neujahrsnacht in jedem Fall: Auf bis zu -7 Grad sinkt das Thermometer.

Wird Nebel unsere Sicht aufs Silvesterfeuerwerk trüben? © Klaus-Dieter Schreiter



Die Voraussetzungen für das Silvesterfeuerwerk sind in Franken nicht ganz optimal: Am Samstag kommt es sowohl am Morgen als auch am Abend zu Nebelbildung, so sagt es jedenfalls wetter.com voraus. Warm einpacken sollte man sich in jedem Fall - die Temperaturen sinken in der Nacht auf bis zu -7 Grad ab. Tagsüber ist mit rund drei Sonennstunden zu rechnen.

Am Sonntag dann stehen die Chancen auf viel Sonnenschein höher, zudem soll es bis zum Abend niederschlagsfrei bleiben, so der Wetterochs. Die Temperaturen erreichen dann tagsüber bis zu 4 Grad, in der Nacht wird es dafür umso kälter: -10 Grad sind unter klarem Himmel drin.

In der neuen Woche erwartet uns dann zunächst keine strahlende Sonne mehr: Der Montag wird laut wetter.de wolkig und gegen Abend auch nasskalt bei Werten zwischen -3 und 3 Grad. Am Dienstag wird es nur geringfügig wärmer bei ebenso bedecktem Himmel - nur am Nachmittag spitzt vielleicht mal kurz die Sonne heraus.

Wie es danach mit dem Januarwetter weitergeht, ist noch unklar, allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit für wirklich kaltes Winterwetter, wie wetteronline.de meldet. Nach einem Frühlaufmodell könnte der erste Monat im neuen Jahr einen eisigen Winter mit Temperaturen unter -20 Grad bringen. Sicher ist das allerdings noch lange nicht, wie die Seite meldet. Jedoch auch: "Die Wahrscheinlichkeit auf wirklich kaltes Winterwetter ist derzeit aber doch ein Stück höher, als ein mildere Variante mit Westwinden."

