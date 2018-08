"Ned Nox" aus Haimendorf: Dieser DJ will Franken erobern

HAIMENDORF - Ein 49-jähriger Franke will als DJ hoch hinaus. Mit seinem Remix will sich "Ned Nox" bei dem Wettbewerb eines Techno-Festivals auf dem Siegertreppchen landen. Der Musiker hat Pläne.

Will David Guetta Konkurrenz machen: Ned Skoric alias DJ "Ned Nox". Foto: Foto: Ralph Schirrmeister



So schnell wie der Mann spricht, so vielfältig ist er: Ned Skoric ist Gitarrenlehrer und Chorleiter, aber auch Rocker, Musikproduzent und DJ. Im ehemaligen Jugoslawien geboren, studierte er Gitarre und Horn. Mit 23 Jahren kam er nach Deutschland, war lange Zeit Dozent an der "Deutsche Pop"-Akademie in Nürnberg und Gitarrist der fränkischen Kultband "Waikiki Beach Bombers".

Jetzt will er als DJ "Ned Nox" durchstarten. Mit einem elektronischen Musikstück hat er sich beim DJ-Talent-Wettbewerb des "Horizon Festivals" beworben. Bei dem Technofestival am Nürburgring feierten letztes Jahr 55.000 Techno-Fans. Hier mit Größen wie Felix Jaehn oder Hardwell auflegen zu können, wäre ein Traum des Franken.

Seine Träume hält Skoric, der mit seiner Familie im beschaulichen Haimendorf im Nürnberger Land lebt, lieber eine Nummer größer: Den "Angriff auf die große Branche", will er wagen. Und damit auch "Franken ein bissle bewegen", wie er es formuliert.

Stars wie David Guetta und Co. sind für ihn mehr Inspiration als Vorbild: "Zu sehen, was man alleine schaffen kann", fasziniert ihn. Nur auf sich gestellt zu sein, gefällt ihm am DJ-Dasein. "In einer Band bist du immer abhängig von den anderen. Die sind dann oft krank und man muss Konzerte absagen. Bei mir dagegen geht quasi auch noch mein Geist auf die Bühne, wenn ich schon tot bin", sagt er und lacht.

Hoffen auf Unterstützung

Seiner Leidenschaft opfert Skoric seinen Schönheitsschlaf: Für die Produktion im heimatlichen Musikstudio bleiben ihm in der Regel nur die Nächte. Seit Langem produziert er Musikstücke für andere. "Irgendwann wann wollte ich mein Zeug schreiben — für mich", sagt er. Jetzt hofft der Franke auf Unterstützung: Unter https://musikdurstig.de/voting/ kann man bis Freitag für die besten Stücke abstimmen. Schafft es "Ned Nox" in die engere Auswahl, entscheidet eine Jury, ob es klappt mit dem Traum von der ganz großen Bühne.

