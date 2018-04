Neue Attraktionen im Freizeitpark Geiselwind

GEISELWIND - Mit einer Menge neuen Attraktionen und einem modernen Konzept will der Freizeitpark in Geiselwind in den kommenden Jahren vor allem bei Familien punkten. Wir haben einen Blick auf die Neuerungen des Freizeitlandes geworfen.

Der Freizeitpark in Geiselwind hat in Zukunft ein paar neue Attraktionen zu bieten. Foto: Freizeitpark Geiselwind



Der Freizeitpark in Geiselwind soll wieder zahlreiche Besucher anlocken. Den nötigen Anreiz sollen zahlreiche neuen Fahrgeschäfte und Attraktionen bieten. Ein neuer 16 Meter hoher Freefall-Tower, genannt "Jungle Drop Tower", soll Gästen ab vier Jahren neben dem Adrenalin dank verschiedener Fahrprogramme einen Blick über das neue Safari-Land gewehren. Wer von Adrenalin nicht genug haben kann, ist beim "Cobra - The Lost Kingdom Coaster" bestens aufgehoben. Die Überkopf-Achterbahn richtet sich eher an junge Erwachsene.

Im "Piratensumpf Splash Battle" können sich die Besucher anschließend in kleinen Schiffen an der "Wasserkanone" ausprobieren und für die nötige Abkühlung sorgen. Für alle, die es eher ruhig angehen, dürfte die "Dactari Adventure"-Themenfahrt genau das Richtige sein. In kleinen Jeeps geht es hier für Groß und Klein auf Entdeckungsfahrt. Die ganz kleinen Gäste des Freizeitparks können derweil den "Wild Amazonas" mit einem Kanu erkunden.

Tierisch geht es im Affengehege bei der täglichen Affenfütterung zu. Die Analge bekommt zudem eine neue Tribüne und eine Beschallungsanlage. Für alle Digital-Freaks ist "Jack's Versteck" das Richtige. Die Walk-Through-Attraktion eröffnet Pfingsten 2018 und wird eines der größten Laufhäuser in Deutschland.

