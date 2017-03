Neue Details um den Münchner Kreissägen-Mord

"Der ganze Raum roch nach Tod", so der Lebensgefährte der Täterin - vor 2 Stunden

MÜNCHEN - Im Münchner Prozess um den grausamen Mord mit einer Kreissäge hat der neue Lebensgefährte der Angeklagten den Fund der Leiche geschildert. Ein Berufungsprozess gegen das Urteil soll kommenden Mittwoch beginnen.

Die Leiche des Exfreundes wurde Anfang des vergangenen Jahres in einer Gartenlaube im Landkreis Bayern gefunden worden. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann schon mehrere Jahre tot. © dpa



"Der Raum riecht nach Tod" sei sein erster Gedanke gewesen, als er den Dachboden in Abwesenheit seiner Freundin betrat. Kurz darauf habe er die Leiche seines Vorgängers auf dem Bett entdeckt, sagte er am Dienstag vor dem Landgericht München. "Dann hab ich gedacht: Scheiße, jetzt wartest Du mal ab und hörst Dir an, was die Frau Dir zu erzählen hat." Zur Erklärung, warum er nicht zur Polizei ging, antwortete er: "Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich da eine Frau hatte, in die ich mehr als verschossen war."

Entsetzt sei er von dem Leichenfund nicht gewesen. "Ich war schockiert, aber nicht sonderlich erstaunt." Seine Freundin habe Angst vor ihrem früheren Lebensgefährten gehabt, der sei ein "Arschloch" gewesen und habe sie "behandelt wie ein Stück Scheiße".

Die heute 32 Jahre alte Pädagogik-Studentin hat gestanden, ihren damaligen Lebensgefährten beim Sexspiel mit einer Handkreissäge getötet zu haben. Ihr Verlobter sitzt selbst im Gefängnis, weil er nach Überzeugung des Gerichts Monate nach der Tat beim Verscharren der Leiche half. Weil er Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt hat, sollte sein Berufungsprozess an diesem Mittwoch beginnen.

