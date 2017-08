Neue Details zum tödlichen Drama auf Hasentalbrücke

31-Jähriger erstach seine Beifahrerin und sprang danach von Brücke - vor 44 Minuten

BISCHBRUNN - Ein BMW steht an einem Sonntagmorgen im April auf der Haseltalbrücke, einem Abschnitt der A3. Besorgte Ersthelfer halten an, plötzlich springt der Fahrer vor ihren Augen von der Brücke in den Tod. Anschließend finden die Helfer eine tote Frau auf dem Beifahrersitz. Jetzt haben die Ermittler die Tat rekonstruiert.

Ermittler sichern am Tatort Spuren, nachdem ein Mann von der Brücke gesprungen und eine Leiche in seinem Wagen gefunden worden war. © NEWS5 / Hšfig



Ermittler sichern am Tatort Spuren, nachdem ein Mann von der Brücke gesprungen und eine Leiche in seinem Wagen gefunden worden war. Foto: NEWS5 / Hšfig



Es war der 9. April, ein Sonntagmorgen, als Zeugen die Polizei riefen und ein vermeintliches Unfallfahrzeug auf der Haseltalbrücke, A3, mitteilten. Dann der Schock: Der 31-jährige Fahrer des BMW stieg aus - und stürzte sich nach einem kurzen Wortgefecht mit den Ersthelfern vor deren Augen von der Brücke in den Tod.

Im Fahrzeug fanden die Zeugen und die mittlerweile eingetroffenen Kräfte der Verkehrspolizei dann die Leiche einer Frau, die durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode gekommen war. Schnell gingen die Ermittler von einem Beziehungsdrama aus. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Am Mittwochmorgen teilten die Staatsanwaltschaft Würzburg und die Kriminalpolizei Würzburg nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit, dass die Ermittlungen abgeschlossen seien.

Bilderstrecke zum Thema Beziehungsdrama auf A3: Frau tot in Auto gefunden Zeugen bemerkten am Sonntagmorgen einen BMW, der auf der A3 auf der Haseltalbrücke in die Mittelleitplanke gefahren war. Der Fahrer des Wagens stieg aus und sprang vor den Augen der Ersthelfer von der Autobahnbrücke in den Tod. Auf dem Beifahrersitz fand man die Leiche einer Frau. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Beziehungsdrama aus.



Aufgrund der Ermittlungsergebnisse schildern die Ermittler folgenden Tatablauf: "Es liegt nahe und kann davon ausgegangen werden, dass der 31-jährige Tatverdächtige bereits gezielt mit seinem Fahrzeug zur Haseltalbrücke gefahren ist, um dort das Brückengeländer mit dem Pkw zu durchbrechen und sich mit seiner Beifahrerin in den Tod zu stürzen", heißt es in der Mitteilung. Nachdem dies offensichtlich gescheitert war, fügte er seiner 26-jährigen Ex-Lebensgefährtin im Fahrzeug tödliche Stichverletzungen zu. Anschließend habe er sich selbst - in suizidaler Absicht - Messerschnitte beigebracht.

Während der Erstversorgung durch Ersthelfer stürzte er sich dann, wie beschrieben, von der Brücke in die Tiefe. Die genauen Tatumstände des Fahrtantritts konnten nicht mehr ermittelt werden. Das Tatmotiv liegt vermutlich in der wenige Wochen vor der Tat erfolgten Trennung der Geschädigten vom Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen haben zudem keine Hinweise darauf erbracht, dass sich die Tat für Dritte nach außen erkennbar angedeutet hätte. Im Hinblick auf dieses Ergebnis hat auch die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren zwischenzeitlich eingestellt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.