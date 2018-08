Neue DocPod-Folge: Ärzte geben wertvolle Hitzetipps

Falk Stirkat und Pablo Hagemeyer widmen ihre neueste Episode dem Rekordsommer - vor 29 Minuten

ERLANGEN - Sommerhitze in Deutschland: Worauf müssen wir achten? Was vermeiden? Und wie schützen wir uns am besten? Diese Fragen werden von den beiden Ärzten Falk Stirkat und Pablo Hagemeyer in ihrer neuesten Podcast-Ausgabe beantwortet.

Folge 14: Was tun gegen die Hitze?

