Neue Folge: Weihnachtsbräuche in Franken und Bayern

Tamara Walther und Marina Hochholzner vergleichen ihre Traditionen - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Wie schmücken die Franken ihren Baum? Und was essen Oberbayern am Weihnachtsabend? Tamara Walther und Marina Hochholzner sprechen in der neuen Folge des Dialektduells über Fichtenzapfen, Lebkuchen und Weihnachtskarpfen.

Dialektduell, Folge 13

