Neue ICE-Trasse: So war die Premierenfahrt nach Berlin

In unter drei Stunden geht's ab sofort von Nürnberg in die Hauptstadt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/BERLIN - Großer Bahnhof für die neue ICE-Trasse von München nach Berlin: Das "Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8" startete am Freitag mit hoher Politik so richtig durch. Wir waren live beim Festakt in Nürnberg mit dabei - und natürlich auch im Zug. Der Ticker eines historischen Tages zum Nachlesen.

Bilderstrecke zum Thema Kosten, Profiteure, Tempo: Alles zur neuen ICE-Strecke Nürnberg-Berlin Die neue Bahn-Schnellstrecke zwischen Nürnberg und Berlin ist mehr als 500 Kilometer lang. Einige Abschnitte wurden - wie der Rehberg Tunnel - komplett neu gebaut, andere wiederum ausgebaut. Offiziell geht die Schnellstrecke im Dezember 2017 in Betrieb. Das müssen Sie nun wissen.



NN/NZ