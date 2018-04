Neue Kulturerbe-Auszeichnungen: Region sahnt ab

Fränkischen Traditionen soll neues Leben eingehaucht werden - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Franken darf jubeln: Zwölf Traditionen und Bräuche sind neu in die bayerische Landesliste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Die Region wurde dabei besonders zahlreich bedacht.

Über Jahrhunderte gepflegte Traditionen und Bräuche machen eine Region einzigartig und geben ihr ihre unverwechselbare Identität. © Collage: nordbayern.de



37 Traditionen stehen derzeit auf der Landesliste, darunter etwa die Dinkelsbühler Kinderzeche, der Rothenburger Meistertrunk und die Osingverlosung im Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Unter den 37 Bräuchen sind zwölf, die dieses Jahr neu aufgenommen wurden. Bereits Anfang 2018 wurden die Fürther Michaeliskirchweih, die Nürnberger Epitaphienkultur und das Wirken der Nürnberger Historischen Gesellschaft gewürdigt, nun wurden unter anderem die Oberpfälzer Zoiglkultur, die Jurahäuser im Altmühltal, die Dörrobstherstellung und die Gemeinschaftswälder im Steigerwald, das Drechsler-Handwerk und die Schafhaltung in Bayern ausgezeichnet.

Vier Traditionen könnten noch größer herauskommen: Das Augsburger Friedensfest, die Weihnachtsschützen im Berchtesgadener Land, die Jurahäuser und die bäuerlichen Gemeinschaftswälder im Steigerwald wurden für die Aufnahme in das Bundesverzeichnis vorgeschlagen.

Warum gibt es die Kulturerbe-Auszeichnung?

Über Jahrhunderte gepflegte Traditionen und Bräuche machen eine Region einzigartig und geben ihr ihre unverwechselbare Identität. Doch große Teile dieses überlieferten Wissens drohen verloren zu gehen in einer globalisierten Welt, die viel Gleichförmigkeit produziert. In der modernen, extrem verdichteten Arbeitswelt haben die Menschen kaum Zeit und Muße mehr, ihre alten Traditionen zu pflegen und darüber nachzudenken, was ihr Leben eigentlich ausmacht.

Ganz aufhalten wird man das Verschwinden einzigartiger Bräuche zwar nicht können, doch zumindest die wichtigsten von ihnen möchte man erhalten. Deshalb gibt es die Auszeichnung als immaterielles Kulturerbe, die alten Traditionen zu neuer Prominenz und dauerhaftem Weiterbestehen verhelfen soll.



