Neue Tipps: Das sind die schönsten Biergärten Frankens

Redaktion hat eine Auswahl getroffen, die Sie gerne erweitern dürfen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Bierland Franken: In unserer Region gibt es unzählige schöne Biergärten - um Ihnen etwas die Entscheidung leichter zu machen, hat unsere Redaktion für Sie eine Auswahl getroffen: Das sind die schönsten Biergärten der Region!

Bilderstrecke zum Thema Unsere Tipps: Das sind die schönsten Biergärten in Franken Sommer, Sonne, Biergarten! Was gibt es schöneres, als an den wärmsten Tagen des Jahres an einem lauschigen Plätzchen ein frisch gezapftes Seidla zu zischen? Nichts, richtig. Wir haben für Sie eine Liste zusammengestellt mit ausgewählten Biergärten in Franken - den Favoriten der Redaktion.



Fehlt Ihnen ein Biergarten in unserer Auflistung? Dann schreiben Sie uns bis zum 16. Juni eine Mail an redaktion@nordbayern.de, am besten mit einem Bild ihres Lieblings-Biergartens und ein paar Zeilen dazu! Warum ist es gerade dort so schön? Wir sammeln Ihre Zuschriften und ergänzen die Bildergalerie dann um die Tipps unserer Leser.