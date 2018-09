Neuer Partyhase: Fränkin ist Wiesn-Playmate 2018

"Miss Oktober" präsentiert sich mit Maßkrug und Dirndl - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Jetzt steht es fest: Julia Prokopy ist "Miss Oktober" und damit auch das Wiesn-Playmate 2018. Mit Maßkrug und Dirndl wird die gebürtige Erlangerin auf dem diesjährigen Oktoberfest den Männern den Kopf verdrehen.

Julia Prokopy, ehemalige Miss Nürnberg aus Dormitz, ist nun zum Wiesn-Playmate gekürt worden. © RTL / Marie Schmidt



Julia Prokopy, ehemalige Miss Nürnberg aus Dormitz, ist nun zum Wiesn-Playmate gekürt worden. Foto: RTL / Marie Schmidt



Das größte Volksfest der Welt ist für "Miss Oktober" kein Neuland. Julia Prokopy, die rund zehn Kilometer von ihrem Geburtsort Erlangen entfernt in dem kleinen Ort namens Dormitz wohnt, hat eine besondere Verbindung zu München und dem Oktoberfest: "Auf der Wiesn lernt man schnell neue Menschen kennen, das Bier schmeckt super, und die Stimmung ist unvergleichlich", berichtet die 23-Jährige in der aktuellen Ausgabe des Playboy. "Dass ich jetzt als Wiesn-Playmate das Oktoberfest erleben kann, freut mich riesig." Prokopy ist aber nicht das erste fränkische Wiesn-Playmate, bereits im letzten Jahr war Patricia Dinkel aus Oberfranken die glückliche Gewinnerin.

Bilderstrecke zum Thema Sexy Franken: Diese Playmates kommen aus der Region Wer an den Playboy denkt, denkt an Marylin Monroe und Anna Nicole Smith - doch auch Frauen aus Franken waren schon im berüchtigten Männer-Magazin abgebildet. Und sie stehen den Weltstars in Sachen Sex-Appeal in nichts nach. Hier sind sieben Playmates aus Franken.



Für einen Oktoberfest-Flirt ist das neue Playmate jederzeit offen, "solange es charmant abläuft", sagt sie. Damit will die Dormitzerin der Männerwelt zu verstehen geben, dass sie derzeit Single ist. Doch das ist natürlich nicht ihr einziger Anspruch: Eine fesche Tracht braucht es auf der Wiesn natürlich auch, klar.

"Eher zurückhaltend"

Obwohl sich Prokopy selbst als "eher zurückhaltend" bezeichnet, war sie schon mehrmals in der Öffentlichkeit zu sehen. So wurde sie beispielsweise bereits im Jahre 2016 zur "Miss Nürnberg" gekürt. Spätestens aber seit ihrer Teilnahme bei der Castingshow "Germany's Next Topmodel" im selben Jahr ist das Playmate den Menschen ein bekanntes Gesicht. Dort schaffte sie es immerhin unter die Top 50. Ein Jahr später nahm sie an der TV-Sendung "Der Bachelor" teil, wo sie jedoch nicht das Herz von Bachelor Sebastian Pannek erobern konnte.

Nun hat sich die 23-Jährige für den Playboy ausgezogen, womit ihre Chancen, die Männerherzen zu entflammen, steigen könnten. Auf der Wiesn 2018 wird allerdings auch sie wieder ganz zünftig im Dirndl erscheinen. Davon ist jedenfalls auszugehen.

awi