Neues Elektro-Festival in Franken: Ellen Allien kommt

In der Würzburger Giebelstadt schlagen weitere Hochkaräter auf - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Seit kurzem läuft der Vorverkauf für Frankens neues Elektro-Festival: Das Madville in der Würzburger Giebelstadt nimmt immer mehr an Form an. Jetzt präsentieren die Veranstalter neue Acts - darunter auch ein paar echte Hochkaräter.

Sie ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten der deutschen Elektro-Szene: Ellen Allien. Foto: PR



Das, was die Veranstalter auf dem Flugplatzgelände in der Würzburger Giebelstadt planen, klingt vielversprechend. Drei Open-Air-Bühnen, 25 DJs, eine große Food-Area und eine Chill-Out-Area. Franken bekommt am 8. Juli ein neues Elektro-Festival, das Madville.

Nachdem bereits am 13. Januar der Vorverkauf startete, haben die Veranstalter jetzt "die Katze aus dem Sack gelassen", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Als Headliner verpflichtete das Madville für die erste Ausgabe die Berliner Techno-Ikone Ellen Allien, eine der erfolgreichsten DJanes Deutschlands.

"Das Einzige was in Madville zählt, ist die bedingungslose Fokussierung auf MAD = Music, Art, Dance", versprechen die Veranstalter.

Das vorläufige Line-Up im Überblick:

Dominik Eulberg

Kerstin Eden

Kollektiv Turmstrasse

Marc Miroir

Monika Kruse

Pappenheimer

Ellen Allien

Niereich

Bebetta

Mat Muss

Ben Dust

Tobi Neubauer

Marcel Niveau

Mike More

Mark Tourneur

tl