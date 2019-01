Neues Galeriejahr in der Sparkasse startet

Ausstellungsjahr startet mit Erlanger Künstlerin Karin Drechsler-Ruhmann - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Dreidimensional startet der Kunstkreis Neustadt/Aisch das Ausstellungsjahr 2019 der "Galerie in der Sparkasse". Die Erlanger Künstlerin Karin Drechsler-Ruhmann folgte der Einladung von Gertraud Geißendörfer zu der von ihr arrangierten 348. Kunstausstellung. Eröffnet wird sie traditionell zum Auftakt des Galeriejahres im großen Gästekreis der "Dreikönigs-Vernissage".

Mit Ehemann Heinz Ruhmann platziert die Künstlerin Karin Drechsler-Ruhmann ihre Lieblingsbild im 3D-Zyklus – eine Heidelandschaft – in der "Galerie in der Sparkasse". Foto: Harald Munzinger



In die Ausstellung zum Thema "Dreidimensionale Ansichten" wird Christina Barta, Professorin für 3DGestaltung und Grafikdesign an der Hochschule Ansbach, eingerahmt von musikalischen Darbietungen der Jazzband der Musikschule im Landkreis unter der Leitung von Thomas Meinlschmidt, einführen. Mit Karin Drechsler-Ruhmann ist eine international renommierte Künstlerin in Neustadt zu Gast, deren schier endlose Ausstellungsliste sowohl in nationalen Galerien sowie von Amerika bis Japan, Frankreich, Italien, England, Finnland und Pole bis Weißrussland ebenso die Bedeutung dieser Galerie unterstreicht, wie hohe Auszeichnungen unter anderem von "Ueno Royal Museum Tokio".

In den 40 Jahren als Kunsterzieherin habe sie mit allen Materialen gearbeitet, die heute Grundlage für ihr künstlerisches Wirken seien, ließ Karin Drechsler-Ruhmann wissen, während die Ausstellung in der "Galerie in der Sparkasse" Bild um Bild Gestalt annimmt. Auch wenn der Reiz der Abstraktion in dreidimensionalen Bildern hervorsticht und den Blick des Besuchers magisch anzieht, bleibt die Künstlerin auch den Naturmaterialien treu und stellt Porzellan-Plastiken sowie Emailschmuck aus, der schon manche Kunstjuroren begeistert hat.

Reisen mit immer neuen Inspirationen

Doch Karin Drechsler-Ruhmann, die von den Reisen zu ihren internationalen Kunstausstellungen – zuletzt ein zweites Mal in Japan – immer wieder neue Inspirationen mitbringt, macht keinen Hehl aus der besonderen Faszination, die Kunststoff als transparenter Werkstoff auf sie ausübt. Deshalb habe er auch in ihrem künstlerischen Schaffen einen wichtigen Stellenwert eingenommen, schreibt sie in ihrem Ausstellungskatalog. Darin bezeichnet sie die dreidimensionale Wirkung als "formalen, ästhetischen und künstlerischen Aspekt meiner Arbeit".

Diese Wirkung erreicht die Künstlerin durch hintereinander gestaffelte, transparente Bildflächen, womit der Blick des Betrachters in die Tiefe gezogen wird und mit seinem wechselnden Standpunkt bewegliche Räume entstehen. Die jeweiligen Bildflächen sind im herkömmlichen zweidimensionalen Malen und Zeichnen sowie mit Kleben gestaltet, stellt Karin Drechsler-Ruhmann die Technik hinter faszinierenden, überwiegend großflächigen Landschaften dar. Künstler wie Franz Vornberger oder der Emailkünstler Nikolaus Kirchner hätten großen Einfluss auf ihren künstlerischen Weg genommen, lässt die nach 40 Jahren Kunst- und Werkerziehung an der Realschule heute freischaffende Künstlerin wissen, die von Januar bis Ende März in der "Galerie in der Sparkasse" auch Radierungen oder unter ihren Porzellanwerken "Dürers Rasenstück in 500 Jahren" zeigt. Mit Hausherr Gunther Frautz ist Galeristin Gertraud Geißendörfer überzeugt, "dass der Zyklus der außergewöhnlichen 3D-Bilder von Karin Drechsler-Ruhmann die Galeriebesucher ebenso beeindrucken wird, wie ihre Arbeiten aus dem plastischen und angewandten künstlerischen Bereich". Von April bis Ende Juni stellt Babara Lidfors unter dem Titel "Situtional Realities" Malerei und Bildobjekte mit der Sonderöffnung in der "NeustadtNacht" (18. Mai) aus.

350. Jubiläumsgalerie ab Juli

Von Juli bis September ist die Jubiläumsausstellung - 350. Galerie in der Sparkasse – dem einstigen Kunsterzieher am FAG Neustadt, Heiner Kramer gewidmet. Zum Herbstfest erfolgt am 22. September ebenfalls eine Sonderöffnung. Raimund Schemmel beschließt von Oktober bis Dezember mit "Malerei – Skulpturen - Objekte" das Galeriejahr 2019.

Besichtigungen der Ausstellungen sind jeweils Montag, Dienstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 und 14 bis 16.30 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr und Donnerstag von 8.30 bis 12.30 und 14 bis 17.30 Uhr bei freiem Eintritt möglich.

Harald J. Munzinger