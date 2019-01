Neues Programm will Alltag von Senioren auf dem Land verbessern

Hilfe für Gemeinden bei der Herausforderung einer alternden Gesellschaft - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - "Einen alten Baum verpflanzt man nicht", heißt es, und so wollen die meisten Menschen bis ins hohe Alter im vertrauten Zuhause wohnen. Im ländlichen Raum ist das jedoch gar nicht so einfach. Ein bayernweites Modellprogramm soll nun dabei helfen.

Zu den Bedürfnissen von älteren Menschen gehören auch Begegnungsstätten im öffentlichen Raum. Da können in manchen Gemeinden schon einige zusätzliche Ruhebänke ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sein. © Foto: Uli Deck/dpa



Zu den Bedürfnissen von älteren Menschen gehören auch Begegnungsstätten im öffentlichen Raum. Da können in manchen Gemeinden schon einige zusätzliche Ruhebänke ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sein. Foto: Foto: Uli Deck/dpa



Seit 2012 unterstützt das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales mit dem "Marktplatz der Generationen" ländliche Gemeinden dabei, den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft aktiv und gestaltend zu begegnen. Nach einer vierjährigen Testphase in neun Gemeinden ging das Projekt 2017 bayernweit in die Fläche.

Insgesamt wurden 42 kleinere Kommunen im ländlichen Raum im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens ausgewählt. Die ausgewählten Gemeinden werden nun individuell beraten und bei der Umsetzung konkreter seniorenpolitischer Projekte aktiv begleitet. In Mittelfranken nehmen aktuell Aurach, Dachsbach, Dietersheim, Illesheim, Thalmässing, Vestenbergsgreuth und Wilburgstetten an dem Modellprogramm teil.

Thalmässing ist ein Paradebeispiel dafür, welche Probleme der demografische Wandel gerade im ländlichen Raum verursachen kann. Die rund 5200 Einwohner des Marktes im südlichen Landkreis Roth verteilen sich auf sage und schreibe 38 verschiedene Ortsteile. In über der Hälfte der idyllisch am Rande des Naturparks Altmühltal gelegenen Dörfer und Weiler wohnen weniger als 100 Menschen.

Bürgermeister Georg Küttinger ist sich der damit verbundenen Herausforderungen bewusst, und so hat Thalmässing 2016 einen Gemeindeentwicklungsmanager angestellt. In dieser Funktion ist Lars Strobel unter anderem für alle Fragen rund um Städtebauförderung, aber auch für die örtliche Umsetzung des "Marktplatzes der Generationen" zuständig.

Rufbus-System eingeführt

Mittlerweile hat die Thalmässinger Marktverwaltung zwei Vernetzungstreffen mit Fachleuten und Vertretern örtlicher Verbände veranstaltet, bei denen es unter anderem um seniorengerechte Wohnformen, Tagespflegeangebote und die Mobilität von alten Menschen im ländlichen Raum ging. Vor einigen Wochen wurde ein Rufbus-System eingeführt, außerdem laufen Diskussionen darüber, wie man einen Supermarkt auf Rädern organisieren könnte.

Thalmässing profitiert dabei auch von den Erfahrungen anderer Gemeinden. "Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern schaut, ob dieses oder jenes Projekt schon in einer anderen Modellgemeinde angegangen wurde und ob es sich dort bewährt hat", sagt Lars Strobel. Als Kommunikatoren dienen dabei die Mitarbeiter von "Landimpuls", einem Beratungsbüro für regionale Entwicklungskonzepte, das mit der praktischen Umsetzung des Programms beauftragt wurde.

"Vor einigen Jahren wurden die bayerischen Landkreise vom Sozialministerium verpflichtet, ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept zu erstellen. Der 'Marktplatz der Generationen' ist nun ein weiterer Baustein dafür, die Lebensqualität von älteren Menschen im ländlichen Raum zu verbessern", erklärt Projektleiter Karlheinz Dommer. Wenn sich kleine Gemeinden hierüber keine Gedanken machen, würden manche von ihnen mittelfristig ausbluten. Viele dort verwurzelte Menschen müssten im hohen Alter wegziehen, wenn sie den Alltag eines Tages nicht mehr alleine bewältigen können.

"Das Projekt richtet sich aber auch an die jüngeren Generationen", betont Dommer. Zum Beispiel könnten Kommunen Netzwerke von Leihomas und -opas aufbauen, wenn berufstätige Eltern eine Nachmittagsbetreuung für den Nachwuchs suchen. Und bei neuen Ansätzen für das selbstbestimmte Wohnen seien generationenübergreifende Hausgemeinschaften ein wichtiges Thema.

Auch im öffentlichen Leben soll der "Marktplatz der Generationen" seinem Namen gerecht werden und Begegnungsstätten für Jung und Alt schaffen. In Illesheim (Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim zum Beispiel plant man ein multifunktionelles Mehrgenerationenhaus im Ortszentrum mit Angeboten für Kinder, Jugendliche und Senioren. Neben einer Kita soll es dort auch einen Mittagstisch und flexibel nutzbare Gemeinschaftsräume geben.

"Viele Projekte erfordern einen ganz langen Atem", resümiert Projektleiter Karlheinz Dommer, doch beim "Marktplatz der Generationen" gehe es gar nicht darum, möglichst schnell möglichst viel anzustoßen. "Wichtig ist, dass die Diskussion überhaupt erst einmal beginnt."

André Ammer