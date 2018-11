Neues Projekt: ÖPNV in Aschaffenburg ist samstags bald kostenlos

Am ersten Adventssamstag geht's los - vor 1 Stunde

ASCHAFFENBURG - Bisher werden an einem durchschnittlichen Samstag in Aschaffenburg 9300 Fahrgäste befördert und etwa 1100 Fahrscheine verkauft. Durch den kostenlosen Betrieb an Samstagen wird bei den Verkehrsbetrieben am Untermain ein jährliches Defizit von gut 280.000 Euro entstehen. Dieses Loch will die Stadt aus ihrem Haushalt begleichen.

Ohne Ticket Bus und Bahn fahren: Ein Vorschlag zur Verbesserung der Luftqualität. Foto: Camera 4 (dpa)



Das Projekt ist zunächst auf zwei Jahre begrenzt und soll dann überprüft werden. Stadtwerke-Chef Dieter Gerlach hofft, durch den kostenfreien ÖPNV an Samstagen mehr Menschen für Bus und Bahn gewinnen zu können – auch unter der Woche. Das Ziel ist ein Plus von 20 Prozent mehr Fahrgästen.

Das soll auch den Luftwerten im Stadtgebiet zu Gute kommen. Auch wenn diese zeitweise über dem Schwellenwert liegen, will die Kommune bisher keine Fahrverbote verhängen.

Außer der Umwelt und dem Umsatz der Einzelhändler soll der kostenfreie ÖPNV auch der Gastronomie und der Kultur zugutekommen. Das Pilotprojekt schließt auch den Regionalbus- und Schienenverkehr in Aschaffenburg ein.

Würzburg hatte bisher einmalig seine Straßenbahnen im Herbst bei einem Bürgerfest gratis fahren lassen. Ähnliche Pläne für kostenfreie Beförderung in der Stadt gibt es auch in Augsburg.

Was meinen Sie: Sollten Busse und Bahnen auch im Großraum Nürnberg an Samstagen kostenlos genutzt werden dürfen?

