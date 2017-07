1,6 Prozent: Arbeitslosenquote auch im Juni niedrig

Nur minimaler Anstieg im Landkreis gegenüber Mai — Weniger offene Stellen gemeldet - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Im Juni sind im Agenturbezirk Neumarkt 1 227 Männer und Frauen arbeitslos gewesen. Das sind neun Personen oder 0,7 Prozent mehr als im Vormonat, aber 58 Personen oder 4,5 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenzahlen im Landkreis Neumarkt bewegen sich weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau. © colourbox.com



Erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet haben sich 399 Menschen. Das sind 72 Zugänge oder 15,3 Prozent weniger als vor einem Jahr. Gleiches taten seit Jahresbeginn 3 343 Männer und Frauen. Das sind 307 Meldungen oder 8,4 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten letzten Jahres.

Dem stehen 386 Personen gegenüber, die im Juni ihre Arbeitslosigkeit beendet haben. Das sind 96 Abgänge oder 19,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn haben sich 3 473 Männer und Frauen abgemeldet. Das sind 311 Abgänge oder 8,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Mit 1,6 Prozent liegt die aktuelle Arbeitslosenquote gleichauf mit dem Wert des Vormonates, aber um 0,1 unter dem von Juni vergangenen Jahres.

Die Neumarkter Arbeitgeber haben im Berichtsmonat 225 Arbeitsstellen gemeldet. Das sind 45 Angebote oder 16,7 Prozent weniger als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn wurden 1 878 Stellen gemeldet. Das sind 159 Ausschreibungen oder 9,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres. Der Bestand umfasst aktuell 1 022 offene Stellen. Das sind 128 Vakanzen oder 14,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitgeber haben 1 371 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das sind 109 Angebote oder 8,6 Prozent mehr als im Juni 2016. Darauf haben sich insgesamt 1 025 junge Menschen beworben. Das sind 13 Personen oder 1,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Im Agenturbezirk Regensburg insgesamt – Regensburg Stadt/Land, Kelheim und Neumarkt – sind im Juni 7 399 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 107 Personen oder 1,4 Prozent weniger als im Vormonat und 425 oder 5,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 2,2 Prozent und liegt damit auf Niveau des Vormonats und 0,1 unter dem Juni des letzten Jahres.

Dazu Gabriele Anderlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Regensburg: "Wie erwartet hat die anhaltend stabile Konjunktur die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat und auch insbesondere im Vergleich zum Vorjahresmonat nochmals verringert. Gleichzeitig bleibt die Zahl der Stellenangebote auf einem sehr hohen Niveau. Damit sind freie Stellen zusehends schwieriger zu besetzen. Es fehlt oftmals an geeigneten Fachkräften. Hier gilt es Arbeitskräftepotenziale zu erschließen, die womöglich nicht sofort erkennbar sind. Viele teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer sind bereit, ihre Arbeitszeit zu erhöhen. Durch familienfreundliche Arbeitszeitmodelle ergeben sich Beschäftigungschancen für Berufsrückkehrer aus Erziehungs- bzw. Pflegezeiten.

Defiziten bei der Qualifikation wirkt die Bundesagentur für Arbeit in enger Kooperation mit den Unternehmen durch Aus- und Weiterbildung konsequent entgegen. Was viele nicht wissen: Die Arbeitsagenturen fördern nicht nur Arbeitslose, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch ungelernte und ältere Beschäftigte in kleinen und mittleren Betrieben. Somit kann es sich für Unternehmen durchaus lohnen, wenn sie Potenzialträger in ihrer Belegschaft identifizieren und gemeinsam mit dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Fördermöglichkeiten entwickeln."

