Das war der Hingucker, der auch zahllose Neumarkter in den Bahnhof lockte: Der Nikolaus-Dampfzug des Vereins Fränkische Museumseisenbahn machte in der Jurastadt Halt auf seinem Weg nach Regensburg.

Ein Lkw-Fahrer wollte mit seinem Milchlaster am Freitagmorgen in einen Hof in Leonberg einbiegen, um dort frische Milch abzuholen. Doch ihm wurde das Glatteis zum Verhängnis: Das Führerhaus des Lkw krachte gegen die Garage. Dabei zersprang die Windschutzscheibe des Sattelzuges. Der Mann wurde leicht verletzt, der Schaden ist allerdings enorm: An der Garage entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro, der Schaden am Laster liegt mit 100.000 Euro viel höher.