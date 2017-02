1000-Euro-Spende für Nachbarschaftshilfe Postbauer-Heng

Der Erlös aus dem Basar kommt guten Zwecken zugute - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Aus dem Überschuss des großen Kleidungs- und Spielwaren-Basars in Postbauer-Heng erhielt die Nachbarschaftshilfe eine Spende von 1000 Euro. Auch die Jugendfeuerwehr und die Mittagsbetreuung der Erich Kästner Grundschule wurden mit einer Spende bedacht.

Stolze 1000 Euro beträgt die Spendensumme für die Nachbarschaftshilfe. © reh/Foto: Heilmann



Im Auftrag des Basar-Organisationsteams überreichte Jürgen Rupprecht im Beisein von Pfarrerin Cornelia Dinkel und Pfarrer Markus Fiedler das Geld an Rosi Ochsenkühn, Elvira Wegerer und Petra Igl von der Nachbarschaftshilfe. Mit der Spende soll die hervorragende soziale Arbeit der Nachbarschaftshilfe unterstützt werden, betonte Jürgen Rupprecht.

Er bedankte sich zudem bei den rund 100 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen an den Basartagen. Der nächste Basar findet am Samstag, 18. Februar, von 8 bis 11 Uhr in der Erich Kästner Schule statt.

reh