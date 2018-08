101 Gruppen sind beim Neumarkter Volksfestzug dabei

Volksfest: Am Sonntag geht es um 14 Uhr los — "Neumarkt erLEBEN" - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Sonntag, 12. August, startet um 14 Uhr der traditionelle Festzug im Rahmen des Jura-Volksfestes. Er steht heuer unter dem Motto "Neumarkt erLEBEN – des taugt ma!".

"Es ist jedes Jahr beeindruckend, wie farbenfroh und abwechslungsreich die Beiträge beim Festzug sind", sagt OB Thomas Thumann, der mit seinen beiden Stellvertretern Albert Löhner und Gertrud Heßlinger in der Kutsche der Stadt Neumarkt mitfahren wird.

Mit Festreferent und Stadtrat Richard Graf sowie dem Hauptorganisator und Leiter des Hauptamtes Thomas Thumann hofft er auf mehrere Zehntausend Zuschauer. 101 Gruppen werden am Festzug am Sonntag teilnehmen, darunter etwa 40 Gruppen mit Kutschen, Festwagen oder Reitergruppen. Für den Blumenschmuck an den Festwagen haben zahlreiche Vereine bei der Stadtgärtnerei heuer über 47 200 Dahlien in sieben Farben angefordert. Dazu werden noch 63 Blumengestecke für Kutschen und weitere Wagen erforderlich.

Farbenfroh und ausgelassen: 100 Gruppen liefen, rollten, musizierten und turnten beim Volksfestzug zum Festplatz. Viele gut gelaunte Zuschauer säumten den Weg. © Günter Distler



Am Festplatz wird im Bereich des G 6 Hauptamtsleiter Thumann den Zug moderieren, danach gibt es ab etwa 15.30 Uhr Blasmusik mit zwei teilnehmenden Gruppen des Festzuges in der Großen Jurahalle.

Die Aufstellung des Festzuges erfolgt im Bereich "Alter Bauhof", Dreichlingerstraße, Hans-Dehn-Straße und Goldschmidtstraße. Er startet dann um 14 Uhr wie gewohnt in der Freystädter Straße, weiter geht es über Ringstraße, Bahnhofstraße bis zum Bahnhof und zurück zur Oberen Marktstraße, am Rathaus vorbei, über die Untere Marktstraße und schließlich über den Kurt-Romstöck-Ring (südliche Straßenseite) auf den Festplatz.

Wie gewohnt werden die besten Darstellungen mit Geldpreisen belohnt. Eine eigene Bewertungskommission wählt dabei die Preisträger aus. Die Auflösung des Zuges erfolgt auf dem Festplatz, so dass die Wagen über die Heubrücke zum Ausgangspunkt in der Dreichlingerstraße zurückkehren und die Fußgruppen über die Essensstraße zur Großen Jurahalle marschieren. Wichtig für Besucher ist, dass aufgrund der gefährlichen Situation mit Festwägen und Pferden in diesem Jahr der Zugang von Süden über die Heubrücke während des Festzuges nur eingeschränkt möglich ist.

