1200 Unterschriften für den Erhalt der Bäume im Stadtpark

Bund Naturschutz hofft auf "konstruktives Gespräch mit dem Oberbürgermeister" - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Mehr als 1200 Menschen haben sich in die Unterschriftenlisten für den Erhalt der Bäume und Hecken im Neumarkter Stadtpark eingetragen, teilt der Bund Naturschutz (BN) mit.

In der Marktstraße konnten Bürger für den Erhalt der Bäume im Neumarkter Stadtpark unterschreiben. © Foto: Sigrid Schindler



In der Marktstraße konnten Bürger für den Erhalt der Bäume im Neumarkter Stadtpark unterschreiben. Foto: Foto: Sigrid Schindler



"Es sind aber noch Listen unterwegs, fast täglich landen ausgefüllte Listen bei uns im Briefkasten und wir bekommen viel Zuspruch für unseren Einsatz über unsere Homepage", sagt die stellvertretende Kreisvorsitzende Sigrid Schindler.

Offenbar hätten die vielen Baumfällungen und Heckenrodungen der letzten Monate im gesamten Landkreis, aber auch in der Stadt Neumarkt, den Nerv der Bevölkerung getroffen, so Schindler. Den meisten Menschen sei bewusst, dass Bäume und Hecken nicht nur Dekoration sind, sondern Lebensräume für Vögel, Bienen und andere Insekten und wichtige Helfer bei der Bekämpfung von Schadstoffen in der Luft.

Umgestaltung möglich

"Wir hoffen jetzt sehr, dass wir zu einem konstruktiven Gespräch mit dem Oberbürgermeister und dem Stadtrat eingeladen werden", sagt Schindler. Der Bund Naturschutz lehne nicht die Maßnahme insgesamt ab. Nach seiner Ansicht sei es möglich, den vorderen Teil des Stadtparks umzugestalten, die Wege auszubessern oder zu erneuern, im hinteren Teil aber die Bäume und Hecken zu erhalten.

Bei einem Osterspaziergang im Park habe man das lebhafte Treiben von Amseln, Rotkehlchen, Bachstelzen und Zaunkönig beobachtet, die immer wieder Zuflucht in den Hecken suchten. Ohne Unterholz verlören viele dieser Vögel ihren Lebensraum. Deshalb solle eine grundsätzliche Entscheidung getroffen werden, welche Funktion der Stadtpark zukünftig haben soll: "Kulisse für Events und Freizeitvergnügen" oder "Oase der Ruhe und Lebensraum für Vögel, Bienen und Schmetterlinge".

Seit Juni 2017 steht fest: Der Stadtpark soll umgestaltet werden. Die Pläne stießen bislang auf viel Kritik von verschiedensten Seiten. Mit einer Protest-Aktion in Form von grünen Herzen an den Bäumen hatte der Bund Naturschutz erst jüngst den Erhalt der Bäume forciert.

hoe