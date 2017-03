1413 Unterschriften gegen Standort des Ganzjahresbads

Initiatorin Helga Hartmann übergab die Listen an den Neumarkter OB - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Neun Tage lang hat Helga Hartmann in Neumarkter Geschäften Unterschriften gegen den geplanten Standort des zukünftigen Ganzjahresbads an der Stelle des Freibads gesammelt. Gemeinsam mit Flitz-Stadtrat Johann Georg Gloßner gab sie nun die Listen mit insgesamt 1413 Unterschriften im Neumarkter Rathaus ab.

Helga Hartmann und Johann Georg Gloßner übergaben OB Thomas Thumann (r.) die Unterschriften gegen geplanten Standort des Ganzjahresbades. © Nicolas Damm



Es hätten sich lediglich 59 Nicht-Neumarkter in die Listen eingetragen, sagte Initiatorin Helga Hartmann; der große Rest seien Bürgerinnen und Bürger der Großen Kreisstadt, die sich gegen den Standort auf dem Gelände des jetzigen Freibads aussprechen, weil sie rund um das neue Ganzjahresbad chaotische Verkehrsverhältnisse kommen sehen.

Oberbürgermeister Thomas Thumann nahm die Unterschriftenliste entgegen, machte Helga Hartmann aber wenig Hoffnungen: Er verwies auf geltende Stadtratsbeschlüsse und auf die jahrelangen Vorplanungen, für die die Stadt schon mehrere Millionen Euro ausgegeben habe. "Außerdem haben wir beim Thema Parkplätze noch einige Optionen."

Nächste Woche werden im Bereich des Bades die ersten Versorgungsleitungen verlegt. Einen alternativen Standort am Flugplatzgelände schließt Thumann kategorisch aus, auch aus Geld-, Platz- und Zeitgründen.

Das sieht Flitz-Stadtrat Johann Georg Gloßner ganz anders: Wenn schon ein Ganzjahresbad, dann dahin, wo Platz dafür ist und nicht hineingezwängt in ein Wohngebiet, so seine Meinung. "Das wäre eine städtebauliche Sünde", sagt er. Gloßner und Hartmann wissen, dass sie mit der Unterschriftenaktion spät dran sind: "Aber wir geben der Stadt damit die Chance, nochmal nachzudenken." Denn so eine weitreichende Entscheidung könne nicht nur der Stadtrat allein treffen, da müssten die Bürger auch direkt mitreden dürfen.

nd