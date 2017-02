15 Frauen belästigt: Polizei schnappt Bus-Grabscher

REGENSBURG - Die Polizei hat einen Mann ermittelt, der im Januar in Regensburg mindestens 15 junge Frauen sexuell belästigt hat.





Grabschern keine Chance geben: Frauen sollten rasch reagieren, wenn sie belästigt werden — sonst kann das den Täter ermutigen, noch dreister zu werden. Foto: oh



Die meisten Taten ereigneten sich in Linienbussen. So setzte er sich etwa am 10. Januar neben eine junge Frau, bedrängte sie und fasste sie an die Beine. Die Polizei hatte daraufhin eine öffentliche Fahndung ausgeschrieben.

Kurz darauf identifizierte ein Zeuge den Mann. Die Polizei nahm an der Bushaltestelle an der Universität vorläufig fest. Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde zur Durchführung verschiedener Ermittlungsschritte zur Dienststelle gebracht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg noch am Festnahmetag wieder auf freien Fuß gesetzt. Seit diesem Tag gingen keine weiteren Mitteilungen über Belästigungen in Bussen bei der Polizei ein.

Durch verschiedene Überprüfungen im Zusammenwirken von Schutz- und Kriminalpolizei gelang es zwischenzeitlich den Tatverdächtigen, mit 15 Strafanzeigen in Verbindung zu bringen. Insbesondere junge Frauen schilderten unerwünschte Berührungen oder Annäherungen eines unbekannten Mannes während Fahrten mit Linienbussen. Strafanzeigen wegen Beleidigungen auf sexueller Grundlage oder sexueller Belästigung werden nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

