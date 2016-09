15-jähriger Berchinger mit Elektroschocker attackiert

Streit auf Volksfest in Beilngries ist eskaliert - Umherstehende Zeugen sind schweigsam - vor 2 Stunden

BEILNGRIES/ BERCHING - Am Beilngrieser Volksfest sind am Freitagabend mehrere Personen in einen handfesten Streit geraten. Ein 15-jähriger Berchinger wurde dabei massiv attackiert.

Elektroschocker © colourbox.de



Zunächst zofften sich der 15-Jährige aus Berching und der 19-jährige Beilngrieser zwischen dem Bierzelt und den Toiletten: Aus einer Nichtigkeit heraus kam es zunächst zu einer Beleidigung und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

In deren Verlauf attackierte der Beilngrieser seinen Kontrahenten mit einem Elektroschocker. Anschließend schlug er zusammen mit mindestens vier weiteren Personen auf den jungen Mann ein. Dieser musste schließlich ärztlich versorgt werden.

Vor Ort befanden sich jede Menge Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten. Es erklärte sich jedoch niemand dazu bereit, gegenüber der Polizei Angaben zu den Tatbeteiligten zu machen. Da noch nicht alle Personalien bekannt sind, bittet die Polizei dringend um weitere Zeugenhinweise: Tel. (0 84 61) 6 40 30.

nn