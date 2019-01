160 Ehrenamtliche unterstützen G6 in Neumarkt

Siegfried Müller bedankte sich beim Helferessen für deren Engagement — Insgesamt 48 000 Besucher in 2018 - vor 27 Minuten

NEUMARKT - Wie schon in den vergangenen Jahren hat Siegfried Müller, Leiter des Jugendbüros Neumarkt, alle Helfer zu einem Essen ins Haus für Jugend, Bildung und Kultur (G 6) eingeladen.

Siegfried Müller, der Leiter des Neumarkter Jugendbüros, hatte wieder alle Helfer zu einem Essen eingeladen, die sich im Laufe des Jahres 2018 zahllose Stunden ehrenamtlich engagiert hatten. © Foto: Siegfried Mandel



"Ich will Euch allen einfach nur Danke sagen und meinen Respekt zollen für die vielen ehrenamtlichen Stunden, die ihr geleistet habt", sagte Müller. In dem ereignisreichen 2018 wurden insgesamt 174 Veranstaltungen durchgeführt. Davon waren 152 im G 6. Dazu kommen 55 feste Gruppen. So nahmen rund 48 000 Besucher und Nutzer die umfangreichen Angebote wahr.

Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Senioren fanden sich im Fuchsbau und dem angebauten Musikhaus ein, um Neues zu lernen, Altes aufzufrischen, Erfahrungen zu sammeln oder einfach gemütlich beisammen zu sitzen. Dabei habe die mobile Jugendarbeit im abgelaufenen Jahr einen Ansturm an Jugendlichen erfahren, die einen Migrationshintergrund mitbringen. Jugendarbeit sei stets im Wandel und müsse, wenn sie gelingen soll, sich dynamisch weiter entwickeln. Als zentrales Ziel sieht der Jugendbüroleiter die generationsübergreifende Arbeit und die Verknüpfung aus Bildung, Freizeit und Kultur als Brückenschlag zwischen Generationen. Um dies alles stemmen zu können, werden die Hauptamtlichen von den etwa 160 Ehrenamtlichen in den unterschiedlichsten Themen unterstützt, sei es bei Ferienprogramm, Gruppen- und Jugendarbeit, Kochtreff oder Computerkursen für Senioren. Musikalisch untermalten Stefan Kremerskothen und Wolfgang Bernreuther das Helferessen.

