17-Jähriger versteckt Drogen in der Haargel-Dose

Bei Polizeikontrolle in Neumarkt flog das Versteck auf - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ein Jugendlicher hat versucht, die Polizeibeamten mit einem kleinen Trick an der Nase herumzuführen. Ohne Erfolg.

Am Theo-Betz-Platz in Neumarkt ist ein 17-jähriger Jugendlicher einer Personenkontrolle unterzogen worden. Hierbei konnte in einer Haargel-Dose Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Der Beschuldigte händigte weitere Betäubungsmittel aus, die er in seiner Kleidung versteckt hatte. Ebenfalls wurde ein 47-jähriger Mann einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde in seinem mitgeführten Rucksack eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

