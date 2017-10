17 Pistolen an Bord: Polizei nimmt Waffenschmuggler fest

Kontrolle an der A6 bei Schmidgaden ließ zwei Männer auffliegen - vor 20 Minuten

AMBERG/SCHMIDGADEN - Kein alltäglicher Fund für die Polizei in Amberg: Bei einer Verkehrskontrolle an der A6 haben die Beamten insgesamt 17 Schusswaffen entdeckt, die zwei Männer in ihrem Auto transportierten.

Insgesamt 17 Schusswaffen stellte die Verkehrspolizei Amberg sicher. © Polizei Amberg



Am Freitag kontrollierten die Beamten der Verkehrspolizei Amberg mit Unterstützung des Zolls mehrere Fahrzeuge auf der A6 nahe Schmidgaden. Darunter waren auch die zwei Männer im Alter von 20 und 60 Jahren.

Sie hatten eine nicht ganz ungefährliche Fracht in ihrem Wagen: Insgesamt 17 Schusswaffen entdeckten die Beamten bei der Durchsuchung. Allesamt hatten die Männer unerlaubt mitgeführt. Die mutmaßlichen Waffenschmuggler wurden noch an Ort und Stelle festgenommen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

