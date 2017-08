18 neue Wohnungen für Deining auf dem Weg

Arbeiter sind auf dem Grundstück an der Hauptstraße schon angerückt - vor 35 Minuten

DEINING - An der Deininger Hauptstraße sind die Arbeiter angerückt: Die Baugenehmigung hat das Landratsamt nun erteilt, 18 Wohnungen sollen dort entstehen. Mit den Vorarbeiten wurde bereits begonnen.









Laut dem Deininger Bürgermeister Alois Scherer haben bereits Erdbewegungen auf dem Grundstück stattgefunden. Der Bau soll voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2018 fertig sein.

Der Gemeinderat hatte sich schließlich doch einstimmig für das Bauvorhaben ausgesprochen, gegen das die Nachbarn gegenüber protestiert hatten: Zu hoch und zu massiv werde das Gebäude, fürchteten sie, außerdem habe durch die Baulücke der Schall der Fahrzeuge nach draußen entweichen können.

Pläne geändert

Als Reaktion darauf habe der Investor seine Pläne abgeändert, das Bauwerk rund einen Meter von der Straße zurückgesetzt geplant und die Fassade umgestaltet. Das habe der Investor aber ohne Einwirkung einer Behörde, sondern aus freien Stücken gemacht, sagt Scherer.

Diese veränderten Pläne habe man dann den Deiningern vorgestellt mit der Bitte, falls jemand damit Probleme habe, solle er sich melden. Daraufhin habe es aber keine Rückmeldung gegeben und so habe der Gemeinderat grünes Licht gegeben.

Für das Deininger Wohnmodell freut sich Scherer, dass an der Hauptstraße nun 18 Wohnungen entstehen werden. Denn vor allem für junge Leute, die nicht mehr im Elternhaus wohnen wollen, und für ältere Paare, deren Kinder längst aus dem Haus ausgezogen sind, fehlten bislang geeignete Wohnungen.

Mit dem Neubau an der Hauptstraße sowie mit dem Quartier am Schloss entstehen nun rund 40 neue Wohnungen, dazu im neuen Baugebiet nochmals 25 Wohneinheiten. Außerdem ist dort Platz für neue Einfamilienhäuser — daneben würden die bestehenden Häuser ebenfalls weiter vermarktet, wenn die Besitzer eine andere Wohnform brauchen. Damit sei das "Modell komplett", so Scherer.

kay nn