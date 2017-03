20-Jähriger versenkt roten Corsa in der Vils

KÜMMERSBRUCK - Diesen Montag wird ein 20-jähriger Oberpfälzer so schnell nicht mehr vergessen: Er rollte mit seinem Opel Corsa in die Vils und musste sich im Wasser aus dem Kleinwagen befreien.

Laut Polizei war das Auto in abschüssiger Lage direkt vor der Vils geparkt, als es vermutlich aufgrund einer gelösten Handbremse vorwärts in Richtung Vils in Bewegung setzte. Der 20-Jährige konnte sein Fahrzeug nicht mehr stoppen, so dass der rote Opel Corsa mit ihm in die Vils rollte und bis auf das Dach komplett in der Vils verschwand.

Der junge Mann konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien, stand dabei aber bereits hüfthoch im Wasser. Die Feuerwehr Haselmühl konnte schließlich gemeinsam mit der Wasserwacht Kümmersbruck den Opel Corsa wieder aus der Vils bergen. Am Fahrzeug selbst dürfte ein Schaden in Höhe von 10.000,- Euro entstanden sein. Der 20-jährige Fahrer wurde nicht verletzt.

