24 segensreiche Türchen beim Advents-Los-Kalender

Projekt der Bürgerstiftung Region Neumarkt feiert zehnjähriges Bestehen — Sponsoren können sich melden - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Bürgerstiftung Region Neumarkt feiert wieder Jubiläum: Diesmal jährt sich zum zehnten Mal der Advents-Los-Kalender.

Der Jubiläumskalender zeigt den Weihnachtsmarkt: Alexandra Hiereth, Künstlerin Donata Oppermann, Gerlinde Sturm und Eva Diepenseifen von der Bürgerstiftung. © Foto: privat



In diesem Jahr wird ein Gemälde der Künstlerin Donata Oppermann den Kalender als Motiv schmücken. Das Aquarell hat inklusive Rahmen eine Größe von 50 mal 60 Zentimetern und trägt den Titel "Weihnachtsmarkt Neumarkt". Die Künstlerin, die ihr Atelier in ihrem Haus in Höhenberg hat, malt seit 15 Jahren Motive in und um Neumarkt. Die Bürgerstiftung dankt Oppermann für die großzügige Spende des Bildes im Wert von 1000 Euro.

Das Konzept des Kalenders ist einfach: Für fünf Euro kann ein Exemplar gekauft werden. Alle Kalender sind einzeln durchnummeriert. Jeden Tag gibt es tolle Preise, die Sponsoren — Geschäftsleute aus Neumarkt und Umgebung — auf Spendenbasis zur Verfügung stellen. Mit etwas Glück zählt der gekaufte Kalender zu den notariell gezogenen Gewinnnummern.

Der Kaufpreis wird komplett für den guten Zweck der Bürgerstiftung verwendet. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 300 000 Euro an bedürftige Personen und sinnvolle Projekte der Bürgerstiftung weitergegeben werden. Die Bürgerstiftung nimmt das Jubiläum auch zum Anlass, sich bei den Sponsoren, die ihr teilweise von Beginn an die Treue halten, sowie bei all den Neumarkter Bürgern, die mit dem Kauf des Adventsloskalenders jedes Jahr wieder eine gute Tat tun, zu bedanken.

Seit Beginn haben Künstler wie Thomas Möser, Alfons Dürr, Bernhard Maria Fuchs, Herbert Fischer, Irina Chipowski, Karin Allar, Monika Bradl, Harald Gunzenheimer sowie Johannes Berschneider das Motiv gestaltet. Die Auflage des Kalenders wird in diesem Jahr bei 10 000 Stück belassen. Der Verkauf wird voraussichtlich im Oktober starten.

Geschäfte und Firmen, die Preise für den Kalender zur Verfügung stellen möchten, können sich bei der Bürgerstiftung melden; info@buergerstiftung-region-neumarkt.de oder = (01 51) 17 90 01 11.

nn