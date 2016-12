25-Jähriger schlägt Freundin bewusstlos

Hieb aufs Auge, Tritte in den Unterleib und Waffen im Besitz: Amtsgericht Neumarkt wies jungen Mann in seine Schranken - 23.12.2016 12:04 Uhr

NEUMARKT - Sex war vermutlich der brüchige Kitt einer Beziehung, in der Respekt und Zuneigung eine eher untergeordnete Rolle spielten. Im Juli endete das Verhältnis brutal: Der 25-Jährige prügelte seine Lebensgefährtin bewusstlos. Nun stand er wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und unerlaubten Waffenbesitzes vor dem Neumarkter Amtsrichter Rainer Würth.

Er tat gut daran, sämtliche Vorwürfe ohne Wenn und Aber einzuräumen. Es tue ihm leid, sagte er, und dass er die Tat gerne ungeschehen machen würde.

Zusammen mit seiner damaligen Freundin und deren jüngerer Schwester, die an diesem einen Juli-Tag Geburtstag hatte, besuchte er ein Dorffest im südöstlichen Landkreis Neumarkts. Das Geburtstagskind ließ es ordentlich krachen und in den frühen Morgenstunden, als das Mädchen sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, musste es von der großen Schwester nachhause ins Bett gebracht werden.

Die Große kehrte danach nochmal auf das Fest zurück, um nun den schwer angeschlagenen 25-Jährigen unter ihre Fittiche zu nehmen. Auf dem Heimweg gab es Zoff, dann reichte es ihr: Sie warf ihn aus ihrer Wohnung. Der junge Mann setzte sich zwar folgsam auf sein Motorrad, kam aber wenig später zurück und wurde auch inkonsequenterweise wieder eingelassen.

Die Aufregung und der reichliche Alkohol waren ihm jedoch auf den Magen geschlagen. Bis zur Toilettenschüssel schaffte er es nicht mehr. . . Das brachte das Fass bei der jungen Frau dann endgültig zum Überlaufen. Ob sie ihn als Assi beschimpfte, wie der Angeklagte behauptete, oder ihm nur lautstark erneut die Wohnungstür wies, ließ sich nicht ergründen, spielte auch keine Rolle.

Wohl aber, dass der 25-Jährige in seinem Rausch die junge Frau als Schlampe, Hure und Schlimmeres beschimpfte, ihr mit der Faust wuchtig aufs Auge schlug, sie aufs Bett warf, würgte und in den Unterleib trat. Das war auch unstrittig.

Die Frau schilderte ziemlich gefasst den Angriff. Was sie in Erinnerung hatte, deckte sich grundsätzlich mit der Anklageschrift. Aber, sagte sie als Zeugin, ihr sei nicht wohl mit diesem Menschen in einem Raum. Sie fühle sich nach wie vor von ihm bedroht. Er sei in der Folgezeit zweimal gesehen worden, wie er in einem Auto als Beifahrer an ihrem Haus vorbei patrouilliert sei und auch einige Mitglieder der Rockerbande, zu der er gehöre, seien schon an ihrem Heimatort aufgetaucht.

Nach der Tat wohnte der Angeklagte noch zwei, drei Wochen bei der jungen Frau. Er habe sich immer wieder entschuldigt, sagte er vor Gericht und ein ausgesprochen demütiges Verhalten an den Tag gelegt.

Massiv bedroht

Das mit der Entschuldigung stimme, bestätigte die 22-Jährige, aber sie habe ihn nur deshalb nicht gleich raus geworfen, weil er sie massiv bedroht habe – für den Fall, dass sie ein Sterbenswörtchen über den Vorfall nach dem Dorffest erzähle.

Für Staatsanwältin Laura Heinz war die Tat von einer unverzeihlichen Brutalität. Sicher, der Angeklagte sei geständig und man müsse ihm eine alkoholbedingte Enthemmung zugute halten, aber eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung sei unumgänglich. Sie forderte wegen Beleidigung, vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit einem Vergehen gegen das Waffengesetz (Schlagring und Faustmesser in seinem Besitz) ein Jahr und sechs Monate Haft.

Der Angeklagte könne von Glück reden, dass seine Schläge und Tritte keine schlimmeren Folgen hatten und sein Opfer psychisch einigermaßen robust zu sein scheint.

Verteidiger Wolfgang Wehr widersprach der Staatsanwältin heftig: Sein Mandant sei Ersttäter und habe die Chance auf Bewährung verdient. Auch dem Verteidiger war klar, dass es nicht ohne Haftstrafe abgehen könne. Da der Angeklagte Schuldeinsicht zeige und dessen Sozialprognose gut sei, plädierte er für 13 Monate auf Bewährung. Als Auflage regte er Arbeitsstunden für eine gemeinnützige Einrichtung an.

Richter Rainer Würth folgte der Argumentation der Verteidigung. Er legte das Strafmaß auf ein Jahr und drei Monate fest, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt werden soll. Ein Bewährungshelfer soll dem jungen Mann zur Seite stehen und ihm auch deutlich machen, was ihn erwartet, wenn er sich der jungen Frau nochmals in ungebührlicher Weise nähert.

Als spürbare Auflage muss der Angeklagte 1500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

CHRISTIAN BIERSACK