26 Bögl-Azubi feierten den Abschluss

Sengenthal: Blümchen und Weißwürste am Ende der Ausbildung - vor 1 Stunde

SENGENTHAL - Zum Ausbildungsabschluss 2016/2017 haben in der Firmengruppe Max Bögl insgesamt 26 Auszubildende am Stammsitz in Sengenthal ihre Lehre erfolgreich beendet.

Die erfolgreichen Auszubildenden der Firma Max Bögl haben gemeinsam ihren Abschluss gefeiert. © nn



Die erfolgreichen Auszubildenden der Firma Max Bögl haben gemeinsam ihren Abschluss gefeiert. Foto: nn



Hierzu luden Geschäfts- und Ausbildungsleitung in das Innovationszentrum ein, um Zeugnisse und Glückwünsche zu überreichen.

Bei der Ehrung besonders erfolgreicher Abschlüsse wurden auch Kolleginnen und Kollegen gefeiert, die nunmehr Bachelor-, Master- und Technikertitel für sich beanspruchen dürfen. Den Abschluss fand die Veranstaltung beim gemeinsamen Weißwurstfrühstück.

nn