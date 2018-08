275 Neumarkter Radler trampelten für den Klimaschutz

NEUMARKT - Die Stadt Neumarkt hatte sich vom 25. Juni bis 15. Juli an der Kampagne "Stadtradeln" des Klima-Bündnisses europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern beteiligt. Jetzt haben der Neumarkter Oberbürgermeister Thomas Thumann und die Verantwortlichen Bilanz gezogen.

Drei Wochen für das Klima geradelt: Oberbürgermeister Thomas Thumann wertete das „Stadtradeln“ wieder als vollen Erfolg. © Foto: Bürgerhaus Neumarkt



Heuer haben 275 Radler in den drei Wochen in Neumarkt für den Klimaschutz in die Pedale getreten. In Teams sind sie um die Wette geradelt.

Schnecken mit längster Strecke

"Zusammen haben sie in Neumarkt 48.848 Kilometer zurückgelegt. Das entspricht immerhin der 1,22-fachen Länge des Äquators", zog der Oberbürgermeister Bilanz. Besonders erfreulich findet er, dass dadurch "6936 Kilogramm CO2 vermieden wurde."

Hinsichtlich der Gesamtkilometer klaut dem DAV-Neumarkt niemand die Butter vom Brot: Es kam auf 9317 Kilometer. Dahinter rangieren das Team "Bildung mobil" (4779 Kilometer) und die Knabenrealschule mit (4080 Kilometer).

Die meisten gefahrenen Kilometer pro Team-Mitglied haben die "Neumarkter Turboschnecken" zusammengebracht: stolze 565,2 Kilometer in drei Wochen. Platz zwei sicherte sich das Stadtplanungsamt (466,5 Kilometer) vor dem Team "Anti E-Biker" mit 433,7 Kilometern.

Die beste Einzelwertung erzielte Rudolf Zeller von den "Neumarkter Turboschnecken" mit 1 412 Kilometern (entspricht: 200,6 Kilogramm eingespartes CO2), vor Michael Ach vom Stadtplanungsamt (1307 Kilometer) und Michael Omlor von "Bildung mobil" mit 1245 Kilometern.

Gemessen an der Teamgröße stellte der DAV mit 47 Mitgliedern die meisten. "Bionorica Phytocyclists" kam auf 27 Starter und das Team "Bildung mobil" auf 16 Personen.

Nur wenige Stadträte

An der Aktion "Radl-Shopper", also einkaufen mit dem Fahrrad beteiligten sich heuer 53 Bürger. Sie kamen auf zusammengerechnet 3964 Kilometer und sparten damit 562,9 Kilogramm CO2 ein. OB Thumann wertete das "Stadtradeln" als vollen Erfolg. Obwohl es bereits zu Beginn der Aktion Kritik hagelte: Die Stadträte hatten sich heuer verdammt rar gemacht (wir berichteten). Dabei sind sie es, die den Radverkehr in der Stadt am ehesten nach vorne bringen könnten – indem sie durch eigenes "Erfahren" merken, wo es hakt.

Nächstes Jahr ist eine neue Chance. Ein weiteres Ziel des "Stadtradelns" ist es schließlich, das Radfahren im Alltag attraktiver zu machen. Mal sehen, ob das nachhaltig gelungen ist. Die Stadt Neumarkt gehört dem Klima-Bündnis bereits seit 2008 an. Es ist das größte kommunale Netzwerk zum Klimaschutz.

