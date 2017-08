30 bis 40 neue Wohnungen am Oberen Markt

Großprojekt in der Innenstadt soll bis Ende 2019 fertiggestellt sein - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das nächste Großprojekt in der Neumarkter Innenstadt steht in den Startlöchern: Da, wo jetzt noch das frühere „Leder Lauer“-Gebäude steht, soll ein kompletter Neubau entstehen.

Am Oberen Markt sollen neue Wohnungen entstehen. © Wolfgang Fellner



Vorgesehen ist vorne an der Marktstraße wieder eine Gewerbeeinheit mit etwa 300 bis 500 Quadratmetern, im rückwärtigen Bereich soll, wie auch hinter dem daneben liegenden Romstöck-Anwesen, eine Wohnanlage mit insgesamt 30 bis 40 Mietwohnungen entstehen, bestätigte Christian Recht von der Jura Projektbau GmbH.

Vergangene Woche wurde hinten an der Kastengasse bereits mit Aufräumarbeiten begonnen; wann die Bagger anrücken, steht noch nicht fest. Denn in dem Haus wohnen noch zwei Mieter, sagt Recht, und es sei in Neumarkt nicht leicht, geeigneten Ersatz-Wohnraum zu finden. Rechts Wunsch wäre es, im Herbst mit dem Abriss beginnen zu können. Dann wäre der Neubau samt Tiefgarage wohl bis Ende 2019 fertig.