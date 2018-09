35 Bögl-Azubi feiern erfolgreichen Ausbildungsschluss

SENGENTHAL - In den Sommerabschlussprüfungen konnten 35 neue Fachkräfte der Firmengruppe Max Bögl am Stammsitz in Sengenthal ihre Aus- oder Weiterbildung erfolgreich abschließen.

Die erfolgreichen Absolventen. Foto: Ralph Walter



Um einen feierlichen Rahmen zu schaffen, wurden die Absolventen zusammen mit ihren Ausbildern in das firmeneigene Innovationszentrum eingeladen und erhielten bei dieser Gelegenheit ihre Abschlusszeugnisse. Insgesamt 19 junge Leute verdienten sich besonderes Lob und Anerkennung für einen Abschluss mit einem Notenschnitt unter 2,0. Vorstand und Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie Personal- und Ausbildungsleitung gratulierten zu den tollen Leistungen. Im Anschluss an die Übergabe der Zeugnisse wurde zu einem Weißwurstfrühstück in den alten Bahnhof Greißelbach eingeladen.