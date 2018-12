35 Jahre Neumarkts Müll ins Feuer gesandt

Engelbert Kaiser war das Gesicht der Umladestation in der Hans-Dehn-Straße — Zum Jahreswechsel in Rente - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Deutlich mehr als eine Million Tonnen Müll aus dem gesamten Landkreis dürften es wohl gewesen sein, die Engelbert Kaiser von der Müllumladestation in der Hans-Dehn-Straße in Neumarkt auf den letzten Weg zur Entsorgung im Müllkraftwerk Schwandorf geschickt hat.

Engelbert Kaiser, der gute Geist der Müllumladestation, geht in den Ruhestand. Nachfolger Markus Kittel arbeitet sich bereits ein. © Foto: Zweckverband



Engelbert Kaiser, der gute Geist der Müllumladestation, geht in den Ruhestand. Nachfolger Markus Kittel arbeitet sich bereits ein. Foto: Foto: Zweckverband



1983 eingestellt war er mehr als dreieinhalb Jahrzehnte für alle Abfallentsorger aus dem Kreis Neumarkt ein bekanntes Gesicht. Ob bei der Müllannahme, bei der Gebührenabrechnung, dem Verpressen des Mülls in die grünen Bahn-Container oder beim Verladen auf die Waggons war Engelbert Kaiser zusammen mit seinen Kollegen an der Müllumladestation stets zur Stelle. Ende dieses Jahres geht er nun nach über 48 Berufsjahren in den wohlverdienten Ruhestand.

Franz Grabinger vom Zweckverband Müllverwertung Schwandorf und der Abteilungsleiter Christian Beer würdigten in einer Feierstunde die Leistungen von Engelbert Kaiser. Mit Markus Knittel ist der Nachfolger von Engelbert Kaiser bereits in der Einarbeitungsphase.

nn