Während vielerorts die neuen Auszubildenden gerade ihre ersten Schritte in die Berufswelt machen, richten die Unternehmen bereits den Blick auf das kommende Jahr: So auch einer der größten Arbeitgeber in Neumarkt, die Firma Dehn und Söhne. Sie lud zum Ausbildungstag, an dem sich Jugendliche über die 13 Ausbildungsberufe des Unternehmens informieren konnten.