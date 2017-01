36. Silvesterlauf: Schwitzen bei Minusgraden

484 Sportler überquerten bei den Hauptläufen die Ziellinie in Seubersdorf - vor 1 Stunde

SEUBERSDORF - Auf der 9,4-Kilometer-Strecke gewann Felix Mayerhöfer (DJK Daßwang, 32:04 Minuten), bei den Frauen Susanne Schmidt mit 39:25:58 (SWC Regensburg). Nur ein Zehntel dahinter kam Vereinskollegin Sonja Hackl ins Ziel.

Startschuss für die 90 Bambini.



Startschuss für die 90 Bambini.



Über 5,6 Kilometer waren Rudi Salzberger (SWC Regensburg, 19:42) und Astrid Zunner (TV Velburg, 23:16) die Schnellsten. Beim Schülerlauf über 2600 Meter siegten Julian Öchsl (TV Velburg) in 8:59 Minuten und Juliane Knaus (TSV Dietfurt) in 10:30 Minuten.

Schnellste Walker über 5000 Meter waren Wolfgang Scholz (Power Nordic Walking Regensburg, 31:25) und Antonia Kapfer vom Nordic Walking Team Bayern in 35:24 Minuten.

Kurz vor dem Jahreswechsel gaben die Läuferinnen und Läufer aus ganz Bayern und anderen Bundesländern noch einmal Vollgas. Bei Minusgraden kamen sie ganz schön ins Schwitzen, vor allem beim kräftezehrenden Anstieg zum Ziel auf dem Burgberg.

Marco Benz und Michael Lang haben sich auf der langen Strecke gegenseitig angespornt. © Werner Sturm



Marco Benz und Michael Lang haben sich auf der langen Strecke gegenseitig angespornt. Foto: Werner Sturm



Das konnte man auch den Kommentaren der Zieleinläufer entnehmen. „Das war brutal hart heute“, sagten Michael Lang vom SC Oberölsbach und Marco Benz von Twin Neumarkt. Die beiden hatten sich auf 9,4 Kilometer gegenseitig angestachelt und landeten in 32:51 Minuten, nur durch wenige Hundertstel getrennt, auf den Plätzen zwei und drei.

„Möchte ich nicht missen“

Auch die Siegerin auf der Kurzstrecke, Astrid Zunner aus Velburg, hatte sich voll verausgabt. „Der Silvesterlauf ist immer ein toller Abschluss des Jahres, den ich nicht missen möchte“, sagte sie. Ihr männliches Pendant Rudi Salzberger war auch glücklich: „So lange laufe ich schon hier und dass ich heute gewonnen habe, das freut mich unwahrscheinlich.“

Dicht an dicht standen die Zuschauer entlang der Strecke in Seubersdorf und feuerten die Athleten an. Ein vielköpfiges Helferteam um Reinhard Platen und Christoph Wittmann sorgte für eine perfekte Rundumversorgung aller Starter.

Streckensprecher Dieter Weidner versorgte die Zuschauer laufend mit den neuesten Informationen. Das professionelle Zeitnehmer-Team lieferte die Ergebnisse blitzschnell und bei der Siegerehrung gab es für die Läufer die verdiente Belohnung.

Die Laufsportler des TSV Dietfurt waren mit 25 Startern in Seubersdorf vertreten. Mit Erfolg: Als Beispiel seien der Sieg von Juliane Knaus bei den Schülern sowie die Bestplatzierung von Richard Salzinger in seiner Altersklasse über die 5,6 Kilometer genannt. Ebenfalls dabei: Team „Easy fit“ aus Parsberg mit 15 Läufern, das lieber „läuft statt feiert“.

Siegerehrung beim BLSV-Läufer-Cup 2016, von links: Karl Lukas, Christoph Sturm, Michael Lang, Anja Mödl, Tobias Mödl, Juliane Knaus, Monika Weidner und Robert Hoidn. © Foto: Werner Sturm



Siegerehrung beim BLSV-Läufer-Cup 2016, von links: Karl Lukas, Christoph Sturm, Michael Lang, Anja Mödl, Tobias Mödl, Juliane Knaus, Monika Weidner und Robert Hoidn. Foto: Foto: Werner Sturm



Beim Silvesterlauf wurden auch die Sieger des BLSV-Läufer-Cups 2016 ermittelt. Der Cup im Landkreis Neumarkt hat heuer zum 22. Mal stattgefunden. Es gab wieder vier Wertungsläufe: Den Volksfestlauf in Freystadt, den Sieben-Täler-Lauf in Dietfurt, den Burgberglauf in Velburg sowie den Silvesterlauf in Seubersdorf.

Es war insgesamt eine sehr spannende Angelegenheit. Nahezu alle Platzierungen standen erst nach dem Zieleinlauf am Buchberg in Seubersdorf endgültig fest. Der Kreisvorsitzende Robert Hoidn aus Lupburg überreichte mit Schatzmeister Karl Lukas die Pokale und Urkunden.

Bei den Schülerinnen holte sich Juliane Knaus (TSV Dietfurt) mit 110 Punkten den Cup. Zweite wurde ihre Vereinskameradin Lea-Kira Steiger mit 85 Punkten vor Franziska Arzberger (TSV Freystadt) mit 72 Punkten.

Tobias Mödl holt den Cup

Bei den Schülern heißt der Champion mit 115 Punkten Tobias Mödl (TSV Freystadt). Auf Rang zwei landete mit 70 Punkten Tim Miehling (TSV Freystadt), gefolgt von Julian Oechsl (TV Velburg) mit 55 Punkten.

Ganz oben auf dem Treppchen bei der männlichen Jugend landete Christoph Sturm (Twin Neumarkt). Er erlief sich insgesamt 115 Punkte. Zweiter wurde Richard Kirschner vom TSV Dietfurt mit 67 Punkten vor Fabian Schmitt (TSV Freystadt) mit 32 Punkten. Den BLSV-Läufer-Cup bei der weiblichen Jugend hat Anja Mödl (TSV Freystadt) mit 87 Punkten gewonnen. Platz zwei und drei belegten ihre Vereinskameradinnen Nadine Brunner mit 80 Punkten beziehungsweise Lisa Seubert mit 67 Punkten.

Bei den Herren holte sich Michael Lang vom SC Oberölsbach mit 55 Punkten den Gesamtsieg. Hier landeten Marco Benz (Twin Neumarkt) mit 45 Punkten und Dominik Schmid (LT SC Oberölsbach) mit 44 Punkten auf den Plätzen.

Bei den Damen hieß die strahlende Siegerin Monika Weidner vom TSV Dietfurt. Sie hat 95 Punkte auf dem Konto. Zweite wurde Melanie Teßmer (TSV Dietfurt), Dritte Angelika Panzer vom TV Velburg.

Der 24. Freystädter Volksfestlauf wird am 18. Juni, der 26. Sieben-Täler-Lauf in Dietfurt am 1. Juli, der 26. Velburger Burgberglauf am 29. Juli und der 37. Silvesterlauf in Seubersdorf am 31. Dezember stattfinden. In Freystadt wird im Rahmen des Volksfestlaufes die Landkreismeisterschaft stattfinden.

Alle Sieger, alle Zeiten

Männer 9400 Meter: Gesamtsieger: 1. Felix Mayerhöfer (DJK Daßwang) 32:04 Minuten, 2. Michael Lang (SC Oberölsbach) 32:51, 3. Marco Benz (Twin Neumarkt) 32:51; MHK: 1. Thomas Kerner (TV Burglengenfeld) 33:10, 2. Markus Mößler (Post SV Tübingen) 33:51, 3. Roland Ziegaus, (TV Velburg) 35:30; M30: 1. Thomas Kürzinger (ASV Neumarkt) 38:20, 2. Christian Nickl (ATSV Kallmünz) 39:12, 3. Thomas Pirzer (ohne Verein) 41:39; M35: 1. Felix Mayerhöfer (DJK Daßwang) 32:04, 2. Michael Lang (SC Oberölsbach) 32:51, 3. Marco Benz (Twin Neumarkt) 32:51; M40: 1. Ralph Hopf (DAV Röthenbach) 39:02, 2. Andreas Ferstl (FF Eichenhofen) 39:59, 3. Stefan Schirling (ATSV Kallmünz) 42:37; M45: 1. Wolfgang Rackl (Hasit Runners) 36:48, 2. Udo Walz (SC Oberölsbach) 37:54, 3. Martin Kirsch (ohne Verein) 38:16; M50: 1. Christian Wolfarth (TV Velburg) 37:04, 2. Wolfgang Bauer (SG Painten) 40:55, 3. Dirk Hacker (Tristar Regensburg) 41:39; M55: 1. Helmut Schreier (Lauftreff Teublitz) 45:28, 2. Manfred Kunisch (SG Waldetzenberg) 49:09, 3. Johann Graf (ohne Verein) 50:51; M60: 1. Franz Spangler (Lauftreff Parsberg) 46:10, 2. Bernhard Meyer (Streetworker Neumarkt) 46:19, 3. Ernst Zeitler (BSG N-ERGIE) 46:57; Mannschaftswertung: 1. SC Oberölsbach, 3:17:44, 2. TV Velburg I, 3:26:03, 3. ATSV Kallmünz I, 3:37:14.

Frauen 9400 Meter: Gesamtsieger: 1. Susanne Schmidt (SWC Regensburg) 39:25:58, 2. Sonja Hackl (SWC Regensburg) 39:25:68, 3. Petra Stiegler (Twin Neumarkt) 40:42; WHK: 1. Ines Ugele (MTV Pfaffenhofen) 42:14, 2. Helen Günther (Karlsruher Lemminge) 44:00, 3. Lena Graf (ohne Verein) 44:13; W30: 1. Sonja Hackl, (SWC Regensburg) 39:25, 2. Sina Röckl (ohne Verein) 45:54, 3. Nadja Stadler (ohne Verein) 47:11; W40: 1. Susanne Schmidt (SWC Regensburg) 39:25, 2. Petra Stiegler (Twin Neumarkt) 40:42, 3. Birgit Schulz (Muscat Road Runners) 41:49.

Männer 5600 Meter: Gesamtsieger: 1. Rudi Salzberger (SWC Regensburg) 19:42 Minuten, 2. Christoph Sturm (Twin Neumarkt) 19:54, 3. Andry Griny (TV Burglengenfeld) 20:46; MJU18: 1. Sebastian Gleißl (TV Burglengenfeld) 22:08, 2. Patrick Mack (SV Lauterhofen) 22:21, 3. Bastian Meyer (SV Lauterhofen) 23:34; MJU20: 1. Christoph Sturm (Twin Neumarkt) 19:54, 2. Maximilian Karl (SVE Seubersdorf) 25:54, 3. Niklas Wanke (FF Neumarkt) 27:40; MHK: 1. Thomas Wittmann (DJK Pilsach) 22:28, 2. Lukas Werth (ohne Verein) 22:38, 3. Sascha Kellner (TV Burglengenfeld) 22:41; M30: 1. Andry Griny (TV Burglengenfeld) 20:46, 2. Armin Bauer (Twin Neumarkt) 22:18, 3. Felix Heiselbetz (TSV Freystadt) 24:30; M35: 1. Jürgen Lang (ASV Batzhausen) 21:01, 2. Franz Gineiger (SVE Seubersdorf) 24:22, 3. Matthias Pfeifer (SVE Seubersdorf) 25:37; M40: 1. Roland Ferstl (TV Velburg) 22:27, 2. Markus Mederer (TV Velburg) 23:50, 3. Georg Kundler (TSV Dietfurt) 24:08; M45: 1. Rudi Salzberger (SWC Regensburg) 19:42 Minuten, 2. Christian König (Team Fischer I) 22:44, 3. Frank Eckert (TV Velburg) 23:01; M50: 1. Christian Schmidt (TV Velburg) 22:22, 2. Konrad Panzer (TV Velburg) 22:26, 3. Hubert Geß (TSV Dietfurt) 24:54; M55: 1. Martin Meier (FC Deining) 29:09, 2. Robert Feihl (Funrunners Neumarkt) 29:12, 3. Klemens Schmalzl (Hubertus Schützen) 30:46); M60: 1. Richard Salzinger (TSV Dietfurt) 27:23, 2. Fritz Wolf (FF Eichenhofen) 29:54, 3. Michael Reichert (Funrunners Neumarkt) 30:04; M65: 1. Karl Lukas (SV Pölling) 26:12, 2. Heinrich Steiner (Schule Seubersdorf) 31:32, 3. Rudolf Meier (ASV Neumarkt) 33:02.

Frauen 5600 Meter: Gesamtsieger: 1. Astrid Zunner (TV Velburg) 23:16 Minuten, 2. Vanessa Sturm (ohne Verein) 24:21, 3. Stephanie Bötzl (TSV Wolfstein) 24:32; WJU18: 1. Selma Graf (TSV Freystadt) 28:14, 2. Sandra Miehling (TV Velburg) 31:33, 3. Kathi Weidner (TSV Dietfurt) 32:28; WJU20: 1. Vanessa Sturm (ohne Verein) 24:21, 2. Nadine Brunner (TSV Freystadt) 27:28, 3. Anja Mödl (TSV Freystadt) 28:14; WHK: 1. Julia Hantsch (TV Burglengenfeld) 27:31, 2. Vera Schmidt (TV Velburg) 29:20, 3. Stefanie Jäger (Easy Fit Parsberg) 29:42; W30: 1. Carolin Fiegl (LG Heideck) 25:03, 2. Stefanie Ferstl (TV Velburg) 29:21, 3. Irina Jäger (Easy Fit Parsberg) 30:49; W35: 1. Stephanie Bötzl (TSV Wolfstein) 24:32, 2. Katharina Neubauer (SWC Regensburg) 26:29, 3. Ulrike Karasch (Lauftreff Parsberg) 27:25; W40: 1. Astrid Zunner (TV Velburg) 23:16 Minuten, 2. Ulrike Schön (ATSV Kallmünz) 25:41, 3. Monika Weidner (TSV Dietfurt) 26:20; W45: 1. Eva Kummert (Skivereinigung Amberg) 27:15, 2. Rosalinde Harant (SVE Seubersdorf) 27:37, 3. Ilona Himmler (SCO) 28:00; W50: 1. Angelika Panzer (TV Velburg) 26:02, 2. Annemarie Zach (TV Velburg) 29:07, 3. Ingrid Lang (SVE Seubersdorf) 30:05; W55: 1. Karin Röhl-Weiß (TSV Wolfstein) 33:07. W60: Gerlinde Kratzer (Mini Mäuse Mendorferbuch) 35:48. Mannschaftswertung: 1. TV Velburg 2:17:08, 2. TSV Dietfurt I 2:24:46, 3. TSV Freystadt I 2:31:19.

Nordic Walking 5 Kilometer: Männer: 1. Wolfgang Scholz (Power NW Regensburg) 31:25 Minuten, 2. Siegfried Jakob (Power NW Regensburg) 34:02, 3. Florian Kaltenecker (Power NW Regensburg) 37:42; Frauen: 1. Antonia Kapfer (NW Team Bayern) 35:24, 2. Christine Reitenspieß (Charity Cycling) 38:22, 3. Carolin Fink (ohne Verein) 41:58.

Schüler 2600 Meter: Gesamtsieger, männlich: 1. Julian Öchsl (Velburg) 8:59 Minuten, 2. Tobias Mödl (Freystadt) 9:21, 3. Tim Miehling (Freystadt) 9:26; MKU10: 1. Nico Rödl (Schule Seubersdorf) 11:06, 2. Linus Mößler (TSV Freystadt) 11:37, 3. Moritz Völkel (Schule Seubersdorf) 11:43; MKU12: 1. Tim Miehling (TSV Freystadt) 09:26, 2. Marcel Setzer (Schule Seubersdorf) 10:26, 3. Moritz Köppele (SG Regensburg) 11:10; MKU14: 1. Jakob Nützel (Freystadt) 9:42, 2. Niklas Brunner (Freystadt) 10:02, 3. Johannes Graf (TSV Freystadt) 10:26; MJU16: 1. Julian Öchsl (Velburg) 8:59 Minuten, 2. Tobias Mödl (Freystadt) 9:21, 3. Lukas Eschbach (Velburg) 9:37.

Gesamtsieger, weiblich: 1. Juliane Knaus (TSV Dietfurt) 10:30 Minuten, 2. Lea Steiger (TSV Dietfurt) 11:04, 3. Lina Ackermann (Schule Seubersdorf) 11:22; WKU10: 1. Lina Ackermann (Schule Seubersdorf) 11:22, 2. Magdalena Ferstl (Schule Seubersdorf) 13:44, 3. Elisabeth Brand 14:02; WKU12: 1. Pauline Waffler (Schule Seubersdorf) 12:15, 2. Sina Rödl (Schule Seubersdorf) 12:50, 3. Katrin Miehling (ohne Verein) 14:09; WKU14: 1. Samira Stauner (SVE Seubersdorf) 11:45, 2. Franziska Arzberger (TSV Freystadt) 11:51, 3. Eva Struller (TSV Freystadt) 13:51; WJU16: 1. Juliane Knaus (TSV Dietfurt) 10:30 Minuten, 2. Lea Steiger (TSV Dietfurt) 11:04, 3. Michelle Salzinger (TSV Dietfurt) 11:31.

WERNER STURM

Mail an die Redaktion