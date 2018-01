39 Millionen Euro für den Landkreis Neumarkt

Die Oberpfälzer Kommunen bekommen 380 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen — Kräftige Steigerung

NEUMARKT - Die Oberpfälzer Kommunen erhalten 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 380 Millionen Euro. 39 Millionen Euro gehen an den Landkreis Neumarkt.

Die Schlüsselzuweisungen des Freistaats sind im Landkreis Neumarkt gut angelegt. Wenn das alte Willibald-Gluck-Gymnasium abgerissen ist, wird an seiner Stelle das neue Sonderpädagogische Förderzentrum errichtet. Foto: Foto: Wolfgang Fellner



Von der Gesamtsumme entfallen rund 40 Millionen Euro auf die kreisfreien Städte, 198 Millionen Euro auf die kreisangehörigen Gemeinden und über 142 Millionen Euro auf die Landkreise. "Die Staatsregierung bleibt ihrer kommunalfreundlichen Politik treu", betonte Finanzstaatssekretär Albert Füracker anlässlich der Bekanntgabe der Schlüsselzuweisungen für 2018.

Mit rund 229 Euro je Einwohner erhalten die kreisangehörigen Gemeinden in der Oberpfalz um 36 Prozent höhere Schlüsselzuweisungen als der bayerische Durchschnitt, die Landkreise mit rund 164 Euro je Einwohner 13 Prozent mehr als der bayerische Durchschnitt.

Die Schlüsselzuweisungen stellen die größte und wichtigste Einzelleistung im kommunalen Finanzausgleich dar. Über die Verwendung der Gelder können die Gemeinden und Landkreise selbst entscheiden. Die Schlüsselzuweisungen haben die Aufgabe, die Finanzkraft der Kommunen zu stärken und Unterschiede in der Steuerkraft der Kommunen abzumildern. Gemeinden, die über geringere eigene Steuereinnahmen verfügen, erhalten durch höhere Schlüsselzuweisungen eine stärkere finanzielle Unterstützung als finanzstärkere Gemeinden.

2018 gehen insgesamt 39 Millionen Euro in den Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Dabei erhält der Landkreis selbst 19,5 Millionen Euro, die kreisangehörigen Gemeinden 19,6 Millionen Euro. Mit einem Plus von 10,8 Prozent ist die Steigerung die höchste in der Oberpfalz und liegt auch über dem Landesdurchschnitt von rund neun Prozent. Von den kreisangehörigen Gemeinden erhalten Berching 447 548 Euro, Berg 1 705 552 Euro, Berngau 512 404 Euro, Breitenbrunn 1 173 956 Euro, Deining 1 467 108 Euro, Dietfurt 1 227 868 Euro, Freystadt 2 061 836 Euro, Hohenfels 1 357 452 Euro, Lupburg 306 816 Euro, Neumarkt 3 938 520 Euro, Parsberg 985 876 Euro, Pilsach 664 492 Euro, Postbauer-Heng 898 676 Euro, Seubersdorf 1 475 064 Euro und Velburg 1 357 208 Euro

Insgesamt steigen die Schlüsselzuweisungen 2018 in Bayern um neun Prozent auf rund 3,67 Milliarden Euro. Mit einem Plus von über 300 Millionen Euro ist dies die größte Erhöhung, die es bisher gegeben hat. Die kreisfreien Städte erhalten insgesamt über 816 Millionen Euro, die kreisangehörigen Gemeinden 1,53 Milliarden Euro und die Landkreise 1,32 Milliarden Euro.

