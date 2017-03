40 Jahre Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt

NEUMARKT - Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Neumarkt wurde am 1. März 40 Jahre alt. Zu dem Jubiläum haben die drei Bürgermeister der Gemeinden Berngau, Pilsach und Sengenthal, die Beschäftigten sowie Vertreter der Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft zum Apfelstrudel-Essen eingeladen.

Die Bürgermeister der Gemeinden Berngau, Pilsach und Sengenthal feierten mit den Beschäftigten der Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt in der Bahnhofstraße 12 ihr 40-jähriges Bestehen. Landrat Willibald Gailler überreichte zur Erinnerung an das Jubiläum ein Landkreiswappen. © Foto: privat



Die Strudel hatten zwei Mitarbeiterinnen mit Bioäpfeln aus Danlohe gebacken. Der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft, Werner Brandenburger, freute sich, dass auch die Pensionisten der VG seiner Einladung gefolgt waren.

Als Ehrengäste begrüßte der Sengenthaler Bürgermeister Landrat Willibald Gailler sowie die Altbürgermeister Franz Graf aus Berngau, Richard Blomenhofer aus Pilsach und Josef Meier aus Sengenthal.

In seinem Rückblick ging Werner Brandenburger auf die zurückliegenden 40 Jahre ein: 1977 hatte sich der Bürgerwille der drei Gemeinden gegen die Bedenken der Regierung der Oberpfalz durchgesetzt. Sie hatten aufgrund der geringen Größe der drei Gemeinden (jede hatte zu der Zeit etwa 1450 Einwohner) die Befürchtung, dass sie die Stadt Neumarkt regelrecht aufsaugen könnte.

Deshalb gründeten die damaligen verantwortlichen Kommunalpolitiker im Rahmen der Gebietsreform eine sogenannte Ringverwaltung.

Zuständig für 9137 Menschen

Mit aktuellen Zahlen belegte der VG-Vorsitzende, dass die Verwaltungsgemeinschaft angesichts der Bevölkerungsentwicklung heute neben der Stadt Neumarkt die größte Verwaltungseinheit im Landkreis ist: Die drei Gemeinden kommen auf derzeit insgesamt 9137 Einwohner (Berngau: 2615; Pilsach: 2863; Sengenthal: 3659).

Und der Zusammenschluss bringt zahlreiche Synergieeffekte mit sich, meinte Werner Brandenburger: So sei man eine bürgernahe Kommunalverwaltung, die sich als Dienstleister für die Bürger der drei Gemeinden versteht. Im Vordergrund stehe das gemeinsame Handeln zum Vorteil aller unter Wahrung der Eigenständigkeit der drei Gemeinden. Für den Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft ist diese Ringverwaltung "eine einzigartige Erfolgsgeschichte".

In seinem Grußwort bei dem Apfelstrudel-Essen stellte Landrat Willibald Gailler fest, dass die Stärke des Landkreises in der Gebietsreform der 1970er Jahre begründet ist: Anders als in vielen anderen Landkreisen sei im Landkreis Neumarkt Wert auf funktionierende Zusammenschlüsse gelegt worden, sagte Gailler.

"Bayernweit ein Vorbild"

"Dies führte dazu, dass es im Landkreis lediglich 19 Städte, Märkte und Gemeinden gibt, die neben den drei Mitgliedsgemeinden ebenfalls allesamt als Einheitsgemeinden gut arbeiten", so Gailler weiter. Der betonte, wie wichtig dies sei: "Vom Erfolg und der guten Weiterentwicklung der Gemeinden hängt das Wohlergehen des gesamten Landkreises ab."

In seinen Augen ist die VG Neumarkt bayernweit ein Vorbild. Ausschlaggebend für das hervorragende Zusammenwirken sei neben der Tatsache, dass sich die drei Bürgermeister unabhängig von jeglicher Parteizugehörigkeit sehr gut verstehen und gut zusammenarbeiten, aber auch, dass jeder auf seine Gemeinde individuell abgestimmte Weiterentwicklungen auf den verschiedensten Gebieten erreichen konnte.

Sitz genau in der Mitte

Als weiteren Punkt für das Gelingen der Verwaltungsgemeinschaft nannte der Landkreis-Chef die Tatsache, dass der Sitz der VG genau in der Mitte, nämlich in der Stadt Neumarkt, liegt.

Zur Erinnerung an das Jubiläum überreichte der Landrat Werner Brandenburger ein Landkreiswappen, das einen würdigen Platz in den Räumen der Verwaltungsgemeinschaft bekommen wird – allerdings erst nach Abschluss der derzeit laufenden Generalsanierung.

Mit einem gemütlichen Beisammensein und dem Austausch zahlreicher Anekdoten fand der Jubiläumsnachmittag sein Ende.

