40-Tonner fährt auf Sattelzug: Laster-Fahrer stirbt auf der A3

Autobahn in Fahrrichtung Nürnberg ist wohl noch Stunden komplett gesperrt - vor 1 Stunde

NEUTRAUBLING - Die Kollision muss heftig gewesen sein: Ein Laster-Fahrer starb am frühen Montagabend auf der A3 bei Neutraubling in der Oberpfalz. Er übersah wohl das Ende eines Staus - für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Erste Bilder zeigen, wie die beiden Lastwagen kollidierten. Auch ein Auto war involviert. © NEWS5 / Auer



Noch ist unklar, was genau zwischen den A3-Anschlussstellen Rosenhof und Neutraubling in der Oberpfalz passiert ist. Nach ersten Informationen wurde dort ein Laster-Fahrer nach einer Kollision eingeklemmt. Die Polizei bestätigte am Montagabend, dass der Mann mit seinem 40-Tonner auf das Ende eines Staus aufgefahren ist. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen, auch Ersthelfer konnten den Mann nicht mehr retten.

Ein Auto war ebenfalls in den Unfall involviert, insgesamt gibt es drei weitere Verletzte, die aber wohl mit eher leichteren Blessuren davon kamen. Auf der A3 wird es noch einige Stunden zu Verkehrsbehinderungen kommen, schätzt die Polizei. Die Fahrbahn ist in Richtung Nürnberg bis auf Weiteres komplett gesperrt. Ein Gutachter, der den Unfall rekonstruieren soll, wurde an die A3 berufen.

