47.000 Haushalte ohne Internet, Fernsehen und Telefon

Kabelbrand bei Sengenthal hat Konsequenzen in Regensburg und Neumarkt - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Seit Dienstagabend bleibt bei Vodafone-Kunden zwischen Regensburg und Regenstauf sowie im Kreis Neumarkt der Bildschirm schwarz: Ein Kabelbrand bei Sengenthal hat zur Folge, dass weder Fernsehen noch Internet oder Telefon funktionieren. 47.000 Haushalte sind betroffen.

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, um das Feuer am Bahndamm zu löschen. © Wolfgang Fellner



Der Brand an der Bahnstrecke zwischen Neumarkt und Regensburg bei Sengenthal steht in Verbindung mit dem Netzausfall sein: Dort verlaufen die Kabel von Deutscher Bahn und Vodafone. Bei Tiefbauarbeiten soll es laut dem Bayerischen Rundfunk zu dem Kabelbrand gekommen sein.

Seit Dienstag, 21 Uhr, sind die Vodafone-Techniker im Einsatz. Doch der Fall gestaltet sich schwierig: Auf einer Strecke von sieben Kilometern sind drei defekte Stellen entdeckt worden, berichtet Vodafones Pressespecher, Volker Petendorf. Erst nach dem der Brand am Dienstagabend gelöscht worden war, konnte man sich an die Behebung des Fehlers machen – neben Regensburg sind auch einige Neumarkter Haushalte betroffen, die an der Trasse liegen und direkt von dort ihr Signal abzweigen.

Ursprünglich hatte das Unternehmen gehofft, Umleitungen zu legen oder auf ältere noch vorhandene Glasfaserkabel zurückzugreifen, berichtet Petendorf weiter. "Da es aber genauso lange dauern würde, wie die voraussichtliche Problemlösung, haben wir uns dagegen entschieden."

Difizile Angelegenheit

Dass aber auch 15 Stunden nach dem Ausrücken der Techniker noch nicht wieder alles störungsfrei läuft, begründet der Pressesprecher damit, dass "es ja nicht damit getan ist, nur ein Stück herkömliches Kabel auszutauschen." Stattdessen müssten Gleisarbeiten vorgenommen, defekte Stellen im Glasfaser gesucht und schließlich ausgetauscht werden: "Dazu braucht es Spezialisten. Vergleichbar ist so ein Glasfaserkabel mit einem Pinsel, es besteht aus ganz vielen kleinen Pinselhärchen, den Glasfasern. Jedes einzelne muss wieder an das passende Gegenstück angeschlossen werden. Das dauert."

Derzeit geht das Unternehmen in seinen Eilmeldungen, wo es über den aktuellen Stand der Störung informiert, davon aus "im Laufe des Nachmittags" das Problem behoben zu haben – womöglich könne es aber auch noch länger dauern, falls noch weitere bislang unbekannte Zwischenfälle eintreten sollten, teilte der Vodafone-Sprecher mit.

