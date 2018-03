47-jähriger Betrunkener randaliert durch Altstadt

SULZBACH-ROSENBERG - Ein betrunkener Mann hat Mittwoch Nacht mehrere Scheiben eingeschlagen und Autos beschädigt. Er konnte festgenommen werden. Seine Begleiterin wollte noch alle Schuld auf sich nehmen - jedoch vergebens.

Mehrere Pflanzkübel fielen dem Betrunkenen zum Opfer. © Polizei Sulzbach-Rosenberg



Ein 47-Jähriger hinterließ am Mittwochabend eine Schneise der Zerstörung in der Altstadt. Gegen 23 Uhr schlug der Tatverdächtige einen Schaukasten und eine Fensterscheibe ein, riss einen Scheibenwischer eines Autos ab, trat eine Delle in einen Honda und warf Pflanzkübel durch die Gegend. Die verständigte Polizeistreife konnte den Mann in der Bindergasse festnehmen.

Seine 33-jährige Begleiterin versuchte noch sämtliche Schuld auf sich zu nehmen, um den Mann vor den Strafverfahren zu bewahren. Aufgrund der vielen Zeugenaussagen stand jedoch fest dass die Frau, welche 2,5 Promille im Blut hatte, nicht an den Taten beteiligt war. Gegen sie wird nun jedoch wegen versuchter Strafvereitelung ermittelt.

Der Täter hatte knapp ein Promille im Blut und wurde zur Ausnüchterung und zur Verhinderung von weiteren Randalen in eine Arrestzelle gebracht. Beide Personen haben zudem zugegeben Rauschgift konsumiert zu haben.

Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest, liegt aber bereits über tausend Euro. Weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg melden.

