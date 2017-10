50 Betrugsfälle durch Autowerkstatt in Maxhütte-Haidhof

Fingierte Rechnungen bringen Ermittler auf die Spur - vor 3 Stunden

MAXHÜTTE-HAIDHOF - Nach Polizeimeldung soll ein Betreiber einer Autowerkstatt in Maxhütte-Haidhof in mindestens 50 Fällen Kfz-Versicherungen bei Abrechnung betrogen haben. Autofahrer und Werkstattbetreiber täuschten so gemeinsam die Versicherung.

Der Betrug von in einer Werkstatt in Maxhütte-Haidhof kostet die Versicherungen einen mittleren fünfstelligen Betrag. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte



Umfangreiche Ermittlungen seit Mitte 2016 führten die Polizei Amberg nun zu der Annahme, dass ein Betreiber einer Autowerkstatt in Maxhütte-Haidhof in mindestens 50 Fällen die Kfz-Versicherung betrogen haben soll. Die Ermittlungen kamen durch die Anzeige einer Versicherung gegen die Werkstatt 2016 in Gang. Ein Beschluss führte nun zu Durchsuchungen und Sicherstellung von mehreren Fahrzeugen.

Der Betrug gestaltete sich so, dass die Reparaturen, die an Kundenfahrzeugen vorgenommen wurden mit fingierten Rechnungen als Teilkaskoschäden abgerechnet wurden. Mindestens 50 Mal soll der Werkstattbetereiber also die Rechnungen gefälscht haben.

Das Amtsgericht erließ 53 weitere Durchsuchungsbeschlüsse gegen die tatverdächtigen Kunden. Im Zuge dieser Durchsuchungen wurden 15 Autos sichergestellt und in einer Kfz-Werkstatt in Burglengenfeld vorgeführt. Die Fahrzeuge wurden dort anschließend von einem Gutachter untersucht.

Durch die Täuschungen der Versicherten und des Werkstätteninhabers aus Maxhütte-Haidhof entstand der Versicherung ein Schaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg werden noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen.

