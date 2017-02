Tanzcafes waren die Vorläufer der Discos und mächtig beliebt. Eines der bekanntesten in der Region ist das legendäre Tanzcafe Raimond in Pyrbaum, das Ursula Feierabend und ihr Mann vor genau 50 Jahren eröffneten. Ihr Fotoalbum zeigt: Das Cafe war nicht nur ein Magnet für Tanzfreudige aus ganz Franken, auch die Promis gaben sich dort die Klinke in die Hand. Viele hinterließen persönliche Grüße und Autogrammkarten. © Günter Distler